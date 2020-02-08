NRK — российские морские учения участились, но норвежцам не стоит беспокоиться

Россия всё чаще проводит военно-морские учения невдалеке от норвежских берегов, пишет NRK. Однако норвежцам не стоит переживать о своей безопасности, поскольку РФ «уступает в военном отношении» Западу и никогда не нападёт на Норвегию первой, уверены эксперты.



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У берегов Хельгеланна в южной части Норвежского моря 4 февраля стартовали российские морские учения, в которых приняли участие корабли Северного флота. Они осуществляли учебные стрельбы в международных водах далеко от берега. Однако следует отметить, что это уже третьи стрельбы менее чем за год, которые РФ проводит в северных водах, пишет NRK. И это вызывает в Норвегии определённые опасения.

Хельгеланн — самый южный район в Северной Норвегии, и норвежские военные отмечают, что русские «редко забираются так далеко на юг», говорится в статье. Как полагает профессор Тормуд Хейер, подполковник и научный сотрудник Норвежского института обороны, причина роста российской активности отчасти кроется в том, что Норвегия за последние годы сократила собственную армию.

«Это прямое следствие норвежской политики начиная с 2000-х годов. Национальную оборону, по сути, уже давно пытаются заменить этаким «экспедиционным корпусом», преимущественно для операций за границей. Но вот возвращаетесь вы потом домой — и видите, что прежнего оборонного потенциала у вас нет. Вот и приходится основные задачи отдавать на откуп США», — рассказал Хейер в интервью NRK.

По его мнению, Норвегия сейчас не в состоянии обеспечить достаточное военное присутствие в своих морских районах. Например, американские самолёты-разведчики базируются и взлетают в настоящее время с аэродрома Андёйя. Но когда Норвегия подпускает американцев ближе, РФ принимает ответные меры, отметил Хейер. Поэтому РФ и проводит учения всё ближе к норвежским границам, опасаясь за безопасность своих ядерных сил, размещённых на Кольском полуострове, пояснил он: «Русские боятся не Норвегии, а того, что США сделают из неё плацдарм для операций против них».

С норвежской стороны за российскими учениями «внимательно следят», заверил представитель оперативного штаба Вооружённых сил Норвегии Брюньяр Стурдал. В то же время он пояснил, что участвующие в стрельбах российские корабли Северного флота возвращаются из акватории Чёрного моря на свою «домашнюю» базу на Кольском полуострове, а морские учения во время переброски — это обычное дело. «Это не масштабные учения, но на север идут несколько относительно больших кораблей. Какие они предпримут действия и будут ли они что-то делать вообще, пока не известно», — заявил Стурдал в интервью NRK.

Когда РФ проводила аналогичные стрельбы в апреле прошлого года, к западу от Лофотенских островов в Норвежском море были выпущены две ракеты, сообщается в статье. В то время как во время августовских учений, вопреки заявкам, не было выпущено ни ракет, ни торпед — однако Вооружённые силы заранее назвали эти учения «крупнейшими за последние десятилетия», отмечает NRK.

По мнению профессора Хейера, нынешние российские учения также вписываются «в общую картину», если говорить о контроле над Норвежским морем. Для РФ эти районы важны, поскольку ей надо защищать свои атомные подводные лодки на Кольском полуострове, а для Соединённых Штатов эти же районы имеют стратегическую важность на случай международного кризиса, поясняется в статье: «Тогда американцам придётся быстро и бесперебойно отправлять подкрепления через Атлантику в Норвегию и остальную Западную Европу».

Однако реальных поводов для беспокойства у Норвегии сейчас нет, уверены эксперты. Ответственность за обеспечение безопасности во время учений несёт Россия, а район предполагаемых стрельб расположен далеко от берега, хотя и рядом с норвежскими нефтяными установками, сообщается в статье. «Ранее были случаи, что из-за учений несколько менялся график полётов вертолётов. Но в принципе мы исходим из того, что учения и вертолёты друг другу не мешают. Расстояние достаточное, и опасности возникнуть не должно», — заверил в интервью NRK представитель оперативного штаба Вооружённых сил Норвегии.

Профессор Хейер также считает, что норвежцам не стоит переживать из-за российских учений, пишет NRK. РФ «уступает Западу» в военном отношении — и к тому же никогда не пойдёт войной на Норвегию первой, подчёркивается в статье: «В конце концов, мы живём в одном из самых мирных и защищённых районов мира». Как отмечает Хейер, у РФ и Норвегии имеется немало общих интересов в поддержании существующего порядка в северных регионах. А морские учения, по его мнению, надо рассматривать как своего рода «политический сигнал», посредством которого российский президент Владимир Путин как бы намекает премьер-министру Норвегии Эрне Сульберг, что РФ не нравится, когда Норвегия и НАТО «подступают чересчур близко» к её границам.

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