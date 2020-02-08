Подполковника Виндмана вывели из Белого дома

Александр Виндман, подполковник Армии США и сотрудник Совета национальной безопасности США, давший показания на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, был выведен с территории Белого дома. Об этом сообщил его адвокат.
В заявлении адворката Дэвида Прессмана, в частности, говорится: «В умах американцев не возникает вопроса, почему этот человек уволен (…) Подполковника Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду».
Виндман дал показания на слущаниях в Палате представителей Конгресса США и заявил, что президент Трамп выдвигал неправомерные требования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сенат США большинством голосов признал президента Трампа невиновным.
В пятницу Трампа спросили о будущем Виндмана. Президент ответил: «Я недоволен им. Вы думаете, что я должен быть доволен им? Они примут решение».
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