Глава УФСИН по Северной Осетии попал под арест

Юрий Емельянов, глава УФСИН по Северной Осетии, арестован на месяц по подозрению в хищении трех миллионов рублей. Меру пресечения избрал Ленинский районный суд Владикавказа, передает ТАСС.
Емельянов пробудет под стражей до пятого марта 2020 года. Ранее сообщалось о его задержании.
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