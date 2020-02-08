Глава УФСИН по Северной Осетии попал под арест

Глава УФСИН по Северной Осетии попал под арест

08.02.2020, 0:06, Новости дня

Юрий Емельянов, глава УФСИН по Северной Осетии, арестован на месяц по подозрению в хищении трех миллионов рублей. Меру пресечения избрал Ленинский районный суд Владикавказа, передает ТАСС.

Емельянов пробудет под стражей до пятого марта 2020 года. Ранее сообщалось о его задержании.

Источник: Вести



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