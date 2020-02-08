Выставочный матч Федерер – Надаль в ЮАР собрал рекордные 48 тысяч зрителей

Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в рамках выставочного матча в южноафриканском Кейптауне в трех сетах за один час 47 минут обыграл представителя Испании Рафаэля Надаля – 6:4, 3:6, 6:3.
Встреча установила рекорд по числу зрителей. На арене чемпионата мира по футболу 2010 года собралось около 48 тысяч зрителей. Прежний рекорд выставочного матча – 42 тысячи зрителей – такую аудиторию собрали Федерер и Александр Зверев в Мексике в ноябре 2019 года.
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