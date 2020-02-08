Краткосрочный ущерб от коронавируса для мировой экономики оценили в $280 млрд

Краткосрочный ущерб от коронавируса для мировой экономики оценили в $280 млрд

08.02.2020, 0:06, Новости дня

Прямые экономические потери для Китая и других стран мира в I квартале 2020 г. могут составить более 280 миллиардов долларов.

С такой оценкой выступили в британской консалтинговой компании Capital Economics, отметив, что при таком сценарии в мировой экономике впервые с 2009 г. не будет отмечен рост ВВП в квартальном выражении.

По своему краткосрочному влиянию эксперты, тем самым, сравнили вспышку коронавируса в Китае с последовавшими за ней ограничениями в транспортной, туристической и других сферах с глобальной рецессией, которая произошла в результате мирового финансового кризиса 2008 г.

Экономист Capital Economics Саймон Макадам сообщил о том, что оценки компании сделаны на основе предположения о том, что распространение вируса скоро удастся прекратить и экономические потери будут частично возмещены за счет более высоких темпов роста в последующие кварталы 2020 г. При таком сценарии, по мнению эксперта, коронавирус "лишь задержит рост мировой экономики, но не отменит его".

Более точные оценки предполагаемого ущерба от снижения деловой активности в Китае и других странах мира из-за вспышки коронавируса nCov-2019, скорее всего, последуют в начале марта этого года – в том числе, после появления данных по торговле КНР за январь и февраль 2020 г. Власти Китая 7 февраля сообщили о решении отменить публикацию торговой статистики за январь, пообещав при этом публиковать совокупные данные за первые два месяца года.

Источник: Вести



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