Guardian — подземный «сталинистский» город в Албании хотят превратить в тематический парк

Мэр албанского города Кукес, под которым во времена коммунистического режима втайне был построен подземный, как пишет The Guardian, «сталинистский» город, хочет превратить этот объект в своего рода тематический парк. И хотя он надеется получить более €2,5 миллионов финансовой помощи со стороны ЕС, для реализации этой затеи потребуется гораздо больше средств, говорится в статье.



Reuters

На протяжении почти двух десятилетий албанский инженер Фети Джици работал над проектом «сталинистского города», который был настолько секретным, что перед уходом из офиса ему каждый вечер приходилось запирать планы в сейф, пишет The Guardian. Кроме того, он не рассказывал о том, чем конкретно занимается, даже своим друзьям и членам семьи.

В годы коммунистического режима, когда страной правил «диктатор-сталинист» Энвер Ходжа, Джици был главным планировщиком находящегося на севере города Кукес. Ходжа, «параноик и изоляционист», до ужаса боялся маячившей на горизонте войны и построил сотни тысяч бетонных бункеров, чтобы защитить своё население от угрозы вторжения.

В Кукесе, недалеко от границы с социалистической Югославией, дела развивались ещё быстрее. В период с начала 1970-х годов до краха коммунистического режима в 1991 году задача Джици состояла в том, чтобы строить под Кукесом на глубине 30 м подземный аналог этого города.

Первые планы, появившиеся в начале 1970-х, включали в себя постройку ряда бомбоубежищ. В 1980-х годах по распоряжению армии и спецслужб Джици включил в подземный проект больше туннелей и помещений, в том числе для печатного станка, больницы и пекарни. Затем были добавлены электрические и водопроводные сети.

В бункере должны были располагаться командный центр армии, полицейский участок и зал суда. Идея заключалась в том, чтобы у 10 тыс. человек была возможность до полугода самостоятельно жить под землёй.

«Конечно, в военное время всё может работать с пониженной производительностью, но идея состояла в том, чтобы воссоздать некое подобие всего города под землёй», — вспоминает Джици, которому сейчас 72 года.

В начале 1970-х годов весь населённый пункт Кукес оказался под водой из-за искусственного озера, образовавшегося в результате строительства гидроэлектростанции. Градостроителям пришлось создать проект совершенно нового города на берегу водоёма для переселения туда людей.

И в то самое время, когда Джици помогал проектировать второй Кукес, к нему обратились руководители армии и спецслужб.

«Поскольку я хорошо выполнял свою работу, они доверили мне планы подземного города», — отметил он.

На вопрос о том, что он говорил людям, когда у него интересовались сутью его работы, Джици ответил, смеясь: «Тогда было некультурно спрашивать у людей, чем они занимаются».

В течение многих лет даже у его жены были лишь смутные представления о том, над чем работает её супруг. При этом она тоже никогда не требовала у него рассказать о деталях его работы.

Поскольку убежище было секретным, с Джици работала команда всего из 30 строителей, так как они должны были пройти тщательную проверку со стороны спецслужб на предмет политической благонадёжности.

«Чем меньше людей знало, тем было лучше», — отметил инженер.

Его команда разбивалась на пары, и их отправляли на разные участки. И они даже не понимали, что это убежище представляло собой одну взаимосвязанную сеть.

В 1980-х годах власти начали устраивать регулярные учения. Когда звучала сирена, всё население города Кукес за семь минут спускалось под землю через 30 входов. Однако горожанам было запрещено перемещаться по объекту. То, что вся эта сеть была соединена воедино туннелями длиною в несколько миль, оставалось тайной.

Строительство подземной сети было завершено в 1989 году. Объект был электрифицирован и оснащён водопроводом. Однако до того, как все участки убежища были надлежащим образом оборудованы, коммунистический режим пал.

В наши дни спуск в туннели — это дело не для слабонервных, пишут журналисты The Guardian, которым Фети Джици устроил экскурсию в подземный бункер. Доступ к большей части сети туннелей и комнат заблокирован огромными кучами песка и грязи, говорится в статье.

После 30 лет забвения новый мэр Кукеса Сафет Джици, двоюродный брат Фети, хочет закончить начатую коммунистами работу над подземным городом, чтобы потом открыть его для местных жителей и туристов.

Он надеется в марте этого года заключить сделку на предоставление со стороны ЕС финансирования в размере €2,6 млн. Однако, как указывает The Guardian, на реализацию его задумки нужно гораздо больше средств, в противном случае его амбициозные планы окажутся столь же невыполнимыми, как планы коммунистической Албании.

Между тем в стране есть люди, которые сомневаются в целесообразности превращения убежища в своего рода тематический парк.

«В остальной коммунистической Европе репрессии завершились в 1960-х, а здесь они продолжались до самого конца, — сказала изданию Энрикета Папа, историк из Тиранского университета. — Люди голодали и строили бункеры. Зачем нам музеи-бункеры сейчас, когда нет музеев жертвам коммунизма?»

Однако мэр Кукеса настаивает на том, что подземный музей не станет способом затушевать тёмную сторону коммунистической эпохи.

«Это было ужасное время. Половина страны занималась доносительством. И на всё существовали ограничения. Мы не хотим возвращения этих времён ни для себя, ни для кого-либо ещё на Земле», — заявил Сафет.

Но его двоюродный брат Фети выразился гораздо более двусмысленно, и в его словах сквозила ностальгия по режиму Ходжа, которая царит среди части пожилого населения Албании, особенно среди тех, кто занимал тогда привилегированные должности.

«Я был из деревни, из семьи фермеров. В столице я выучился на инженера, причём учился вместе с зятем Ходжи. Тогда не было никакой дискриминации», — заявил он, забывая, как отмечает издание, упомянуть про казни, трудовые лагеря и политзаключённых.

Говоря о подземном городе, он отверг идею о том, что его строительство отражает параноидальное мышление. По словам инженера, это был «абсолютный минимум», который любое разумное правительство должно было предоставить своим гражданам.

«Сейчас он (подземный город. — ИноТВ) нам нужен, как никогда, — заявил Фети Джици. — Его нужно сохранить, чтобы преподать молодому поколению урок о том, что риск войны всегда существует».

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