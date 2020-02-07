Мнение: Возвращение Обамы

Мнение: Возвращение Обамы

07.02.2020, 23:59, Разное

Уж Трамп к концу первого срока в Америке идет, а в России все Обаму забыть не могут.

По сообщению «Открытых медиа» ФГУП «Ведомственная охрана», которое занимается охраной объектов Министерства энергетики России, объявило тендер на закупку наклеек для автомобилей с надписью «Обама ЧМО». Хотели купить на аукционе. По 81 рублю за штуку. 

Как только пресса подняла шум, посыпались оправдания. Дескать, случилась «техническая ошибка или ошибка текстового редактора вроде Т9».

Да, интересно. Почему-то не получилось ошибки «Путин ЧМО» или «Медведев ЧМО». А именно ошибка с американским акцентом. Патриотично сбился компьютер. Хоть и опоздал на несколько лет с лозунгом. Слишком долго раскачивался.

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Источник: СерпомПо



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