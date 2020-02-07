«Нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку». Соцсети обсуждают комментарий продюсера телеканала «1+1»

6 февраля продюсер «1+1» Алена Еремеева заявила, что украинский язык подходит лишь для комедийных сериалов, но не подходит для мелодрам, кроме того, украиноязычные мыльные оперы хуже продаются за рубежом.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на это заявление Еремеевой. «ГОРДОН» собрал самые интересные комментарии.

Заявления о том, годится ли украинский язык для того или иного жанра искусства, могут быть болезненно восприняты обществом, считает уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахов.

Шановні телеглядачі та медіавиробники, нагадую:"Мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна… Posted by Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова on Neljapäev, 6. veebruar 2020

«Не знаю, как там с владением государственным языком у какой-то среднестатистической Антонины, на которую ориентируется «1+1», но вот это вот «артистам пока еще тяжело работать на украинском языке» – это стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости. Может, все-таки попытаются артисты? Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, потому что «увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет», – это расписаться в собственной неполноценности», – отметила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Не знаю, як там із володінням державною мовою в якоїсь середньостатистичної Антоніни, на яку орієнтується 1+1, але ось… Posted by Anna Novosad on Neljapäev, 6. veebruar 2020

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал унизительным комментарий продюсера телеканала «1+1» об украинском языке. «Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов», – заявил он.

Коментар, що українська мова в комедії звучить, а в мелодрамі не звучить — це, передусім, про глибоко вкорінену… Posted by Dmytro Kuleba on Neljapäev, 6. veebruar 2020

«Не может быть, что в какой-то среде украинский язык звучит лучше, а в другой нет. Это инфантильная избирательность, которая касается не только бизнеса, денег или желания охватить большие аудитории. Это о тотальном пренебрежении ко всему украинскому, и очередное подтверждение комплекса неполноценности. Не надо прикрывать собственную несостоятельность шовинистическими аргументами о тональности речи. Каналу стоит пересмотреть свои приоритеты», — написала бывшая и.о. главы Минздрава Уляна Супрун.

“Нам дуже подобається писати українською мовою, виробляти продукт українською. Але україномовний продукт поки не так… Posted by Уляна Супрун on Reede, 7. veebruar 2020

«Да, это правда, у нас много малороссов, которые не воспринимают украинский язык как родной. И что? Многим трудно даже в урну попасть упаковкой от чипсов. Пусть учатся. Если хотят жить в цивилизованной Украине», — считает телеведущая Янина Соколова.

Так, це правда, у нас багато малоросів, які не сприймають українську мову рідною. І що? Багато кому важко навіть в урну… Posted by Yanina Sokolova on Neljapäev, 6. veebruar 2020

«Про украинский как язык комедии. Комедии вы снимаете на украинском не потому, что он лучше подходит, а потому что снимать в Украине комедию не в украинском сеттинге вообще смысла нет. Вы ее в Россию все равно не продадите, а внутренние продажи без антуража не взлетят. От же ж лицемеры вы, «плюсы», — поделился мнением блогер Юрий Богданов.

Про продюсера плюсов и плохой украинскийЕсть такая штука. Дубляж фильмов. Украинский дубляж, например, лучше… Posted by Yury Bogdanov on Neljapäev, 6. veebruar 2020

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, комментируя заявление продюсера телеканала «1+1» об украинском языке, заявил, что «еак выглядит моральное дно».

Продюсер «Плюсів» Альона Єрємєєва: «Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно… Posted by Philip Illienko on Neljapäev, 6. veebruar 2020

«Артистам тяжело на русском) мда… Может проблема в другом?.. «Мои мысли тихие» реж. Антонио Лукич. И с языком ок, и с комедией, и с драмой… и бюджет пшик) может дело в другом? Смотрели ли, господа? И зритель не такой уже и не готовый) Все нормально со зрителем… Ненормально с другим», — написала украинская актриса Ирма Витовская-Ванца.

Артистам тяжело на украинском)) мда… Може проблема в іншому?…”Мої думки тихі “ реж. Антоніо Лукіч . І з мовою ок,… Posted by Ірма Вітовська-Ванца on Kolmapäev, 5. veebruar 2020

«Для нового сезона «1+1» комедии сняло на украинском, а мелодрамы — на русском. Ибо, по мнению «плюсов», украинский — смешной, а русский — красивый и лирический. «Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, достаточно непросто, — объясняет Елена Еремеева, продюсер сериалов и фильмов канала «1+1″. -По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии». «Продукты в весеннем сезоне мы сделали на русском языке, потому что украинский более сложный для этого жанра. Артистам пока еще трудно работать на украинском. Это увеличивает продолжительность создания, что потом влияет на бюджет», — добавляет Еремеева, почесывая лаптем затылок», — иронизирует блогер Антон Ходза.

Для нового сезону 1+1 комедії зняло українською, а мелодрами російською. Бо, на думку плюсів, українська смішна, а… Posted by Anton Hodza on Neljapäev, 6. veebruar 2020

«Однажды ты просыпаешься и видишь, что твой фейсбук-пузырь хейтит твою подругу. Хейтит красиво, наотмашь, яростно, красноречиво. Более того, если бы я лично не знала Елену Еремееву почти 15 лет, ее жизнь, ценности, профессиональные качества, мужа — «донецкого бандеровца», я бы возмущалась вместе со всеми. Потому что об этом написали известные актеры, писатели, переводчики — лидеры мнений, которым мы доверяем, значит, можем подхватить их мысли и их гнев и понести дальше, раздуть искру. Итак, есть ЛГД и неизвестный в нашем пузырьке человек, мы присоединяемся к своим, известным. Я нечасто пишу в ФБ и не комментирую различные срачи именно потому, что не имея всех вводных данных, не зная обстоятельств, нюансов, людей, думаю, что не имею права делать категорических суждений. Этому учит журналистика. Мы все любим простые решения, и найти одного виновного, козла отпущения — это уже почти решение проблемы, закрыть гештальт. Слова Елены Еремеева о том, что украинский язык в сериалах хуже поддается мелодрамам, чем комедиям — это вырванные из контекста слова сложного профессионального разговора о сериальной индустрии. Такой разговор должен быть с профильным журналистом, грамотно ставящим вопрос и тем самым выявляющий проблемы в отрасли, на рынке, в телебизнесе, в эфире национальных каналов, и тогда не вылезет сенсация об украинском языке», — отметила журналист Валентина Клименко.

Одного дня ти просинаєшся і бачиш, що твоя фейсбук-бульбашка хейтить твою подругу. Хейтить красиво, навідліг, люто,… Posted by Valentyna Klymenko on Reede, 7. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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