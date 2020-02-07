Гончарук подарил Сийярто футболку с номером 12, тот в ответ – с номером 10

7 февраля на встрече в Киеве премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обменялись футболками. Об этом глава украинского правительства сообщил в Facebook.

«После встречи мы с Петером обменялись подарками. Как оказалось, он также футбольный болельщик. Поэтому я решил презентовать ему символический подарок – футболку украинской сборной с номером 12. Как вы, наверное, знаете, обычно футбольные клубы посвящают этот номер своим болельщикам. Я сказал Петеру, что хотел бы, чтобы он и его правительство стали настоящими болельщиками Украины на пути в ЕС и НАТО. Петер знает о том, что также люблю футбол, и подарил мне футболку с именем легендарного венгерского футболиста – Ференца Пушкаша», – написал Гончарук.

На футболке с номером 10, которую получил он, написано: «Пушкаш». На футболке, которую вручили венгерскому дипломату, написано: «Сийярто».

«Обсудили с ним, как нашим странам наладить конструктивный двусторонний диалог. Мы стремимся, чтобы Будапешт разблокировал работу Комиссии Украина-НАТО. Для этого венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании – и мы это сделали! Теперь мяч на поле Венгрии!» – рассказал Гончарук.

Сьогодні зустрівся з Петером Сійярто – міністром закордонних справ Угорщини. Обговорили з ним, як нашим країнам… Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Reede, 7. veebruar 2020

7 февраля Сийярто находится с визитом в Киеве. Он встречался, в частности, с министром образования и науки Украины Анной Новосад и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет