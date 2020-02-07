Гончарук подарил Сийярто футболку с номером 12, тот в ответ – с номером 10

7 февраля на встрече в Киеве премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обменялись футболками. Об этом глава украинского правительства сообщил в Facebook.
«После встречи мы с Петером обменялись подарками. Как оказалось, он также футбольный болельщик. Поэтому я решил презентовать ему символический подарок – футболку украинской сборной с номером 12. Как вы, наверное, знаете, обычно футбольные клубы посвящают этот номер своим болельщикам. Я сказал Петеру, что хотел бы, чтобы он и его правительство стали настоящими болельщиками Украины на пути в ЕС и НАТО. Петер знает о том, что также люблю футбол, и подарил мне футболку с именем легендарного венгерского футболиста – Ференца Пушкаша», – написал Гончарук.
На футболке с номером 10, которую получил он, написано: «Пушкаш». На футболке, которую вручили венгерскому дипломату, написано: «Сийярто».
«Обсудили с ним, как нашим странам наладить конструктивный двусторонний диалог. Мы стремимся, чтобы Будапешт разблокировал работу Комиссии Украина-НАТО. Для этого венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании – и мы это сделали! Теперь мяч на поле Венгрии!» – рассказал Гончарук.
Сьогодні зустрівся з Петером Сійярто – міністром закордонних справ Угорщини. Обговорили з ним, як нашим країнам…
Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Reede, 7. veebruar 2020
7 февраля Сийярто находится с визитом в Киеве. Он встречался, в частности, с министром образования и науки Украины Анной Новосад и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Учетная ставка может быть снижена до 7% к концу 2020 года – Смолий / 30 января
- Новейший корвет «Гремящий» завершил ходовые испытания / 20 января
- В Одессе нашли тело еще одного погибшего во время пожара в колледже / 11 декабря
- Эпичное обрушение спортивно-концертного комплекса «Петербургский» попало на видео / 31 января
- Финляндия первой в ЕС начнет добывать промышленный уран / 7 февраля
- «Разница в возрасте и религиозные противоречия». Ларри Кинг назвал причину развода с седьмой женой / 6 февраля
- Трансплантолог Каабак указал на недостатки законопроекта о донорстве / 10 января
- Автоновости: «Красивые» автономера на Госуслугах будут стоить до 6 000 000 рублей / 21 января