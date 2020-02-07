Малюська анонсировал ликвидацию 48 «партий-зомби»

Малюська анонсировал ликвидацию 48 «партий-зомби»

07.02.2020, 23:54, Новости дня

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о намерении Минюста ликвидировать 48 политических партий, которые не функционируют. Об этом говорится в видео, которое Малюська опубликовал в Facebook 7 февраля.

В ролике говорится, что в Украине зарегистрировано 349 политических партий.

«Из них 48 –»партии-зомби», которые не функционируют. Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии. На Минюст возложен контроль за деятельностью партий. Мы подали иски об аннуляции регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не соответствует требованиям закона», – сообщили в Минюсте.

Среди таких требований – выдвидение кандидатов на выборы президента или народных депутатов в течение 10 лет.

«Этот шаг обеспечит политическую ответственность, защитит избирателей от политических мошенников, даст возможность обеспечить дисциплину и ликвидирует теневой рынок», — добавили в министерстве.

Среди таких партий Малюська назвал «Партию ветеранов Афганистана», «Социал-демократическую партию Украины», «Организацию украинских националистов», «Женщины Украины», «Христианско-демократический союз», «Партию защитников Украины, «Народный блок», «Всеукраинскую. партию детей войны», «Партию сильной власти» и другие.

Posted by Denis Malyuska on Reede, 7. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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