Суд арестовал главу УФСИН по Северной Осетии

Ленинский районный суд Владикавказа арестовал задержанного по подозрению в хищении 3 млн рублей главу управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрия Емельянова, сообщили в суде.
«Ленинским районным судом в отношении начальника УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 марта 2020 года», – приводит слова источника в суде ТАСС.
По версии следствия, 22 апреля 2019 года по указанию подозреваемого федеральным казенным учреждением «Исправительная колония номер 1 управления федеральной службы исполнения наказаний по РСО-Алания» заключен государственный контракт с ООО «Русбилд» на проведение капремонта общежитий для спецконтингента, расположенного на территории исправительной колонии номер 1 в городе Владикавказе.
В пятницу начальника УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова задержали в рамках расследования уголовного дела. Позднее в СК назвали причину задержания Емельянова.
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