Мнение: Освобожденный Саракиб

Мнение: Освобожденный Саракиб

07.02.2020, 23:50, Разное

Сирийская Армия сегодня взяла под контроль Серакиб.

Турецкое видео Серакиба с БПЛА перед приходом сирийской армии.

А вот здесь https://twitter.com/coronav90183123/status/1225757705878544384 видео с улиц Саракиба от военкора Олега Блохина.
Можно заметить, что следов серьезных боев в городе не наблюдается.

Вход сирийской армии в Саракиб 6 февраля

PS. Завтра военная делегация РФ прилетает в Анкару, где проведет переговоры о границах зоны деэскалации и о граничных параметрах наступления САА. Россия очевидно будет настаивать на закреплении новых реалий в свете неспособности Турции выполнить свою часть Сочинской сделки. Турки наоборот будут пытаться максимально затянуть процесс освобождения Идлиба, упирая на то, что надо вернуться к выполнению договоренностей 2018 году в полном объеме.


К северу от Саракиба сирийцы и иранские прокси подбираются к Аль-Иису.

Источник: Colonel Cassad



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