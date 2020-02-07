Die Welt — подержанные австрийские поезда придут на помощь немецким железным дорогам

Немецкая железнодорожная компания Die Deutsche Bahn борется с опозданиями междугородних поездов Intercity и обновила свой парк, приобретя несколько десятков новых составов, однако их программное обеспечение оказалось неисправным. Как пишет Die Welt, выручить концерн должны подержанные поезда из Австрии: они относительно новые, работают без сбоев, и в них есть панорамные окна на втором этаже.



Reuters

Немецкая железная дорога столкнулась с серьёзными трудностями при эксплуатации новых междугородних поездов от компании Bombardier. На выручку Die Deutsche Bahn пришли подержанные составы из Австрии, пишет немецкая газета Die Welt.

По этим новым для Германии поездам даже не видно, что они уже были в использовании ранее, считает издание. Немецкая железнодорожная компания Die Deutsche Bahn потратила более 400 кг краски на то, чтобы за несколько недель превратить двухэтажные поезда фирмы Stadler в междугородние Intercity.

Внутри они тоже выглядят, как и полагается современным экспрессам класса Intercity, хотя ещё недавно они обслуживали австрийские железные дороги под управлением компании Westbahn. Теперь немецкая Die Deutsche Bahn приобрела 17 таких подержанных поездов и хочет запустить первые из них с начала марта на участке Росток — Берлин — Дрезден.

По оценкам издания, это крайне удачное приобретение, потому что немецкий концерн столкнулся с серьёзной проблемой: в работе 42 новых двухэтажных поездов, заказанных у компании Bombardier, происходит столько накладок, что Германия даже не хочет принимать ещё 25 составов, которые она должна получить.

Трудности обнаружились на уровне программного обеспечения поездов. Система постоянно выходит из строя, особенно если нужно поменять направление движения. В поезде должны одновременно присутствовать два машиниста, чтобы его вообще можно было сдвинуть с места. Подготовка к отправке занимает более часа. В подержанных поездах из Австрии на это уходит в два раза меньше времени. По рассказам одного из машинистов, Марио Бартша, для запуска программного обеспечения там нужно всего несколько минут, поэтому персонал активно стремится попасть именно на эти составы.

Также это связано с тем, что австрийские поезда сравнительно новые. Фирма Stadler построила их для австрийской компании Westbahn лишь в 2017 году. Обычно такие «молодые» составы вообще не попадают на рынок. В парке поездов немецкого концерна Die Deutsche Bahn средний возраст поездов дальнего следования составляет 23 года, и сейчас немецкие железные дороги стараются снизить этот показатель хотя бы до 15 лет.

Наряду с совершенно новыми поездами помочь в этом должны и «молодые» подержанные составы. Как рассказал журналистам издания глава департамента пассажирских перевозок Бертольд Хубер, Die Deutsche Bahn не так часто покупает поезда, которые ранее уже были в использовании, потому что относительно новые подержанные поезда, как правило, просто не попадают на рынок. «Это было счастливое совпадение и единственная в своём роде возможность: австрийская Westbahn меняет свою транспортную стратегию, поэтому мы смогли купить эти относительно новые и исключительно удобные для клиентов поезда», — подчеркнул он.

И действительно, подержанные поезда находятся в отличном состоянии, уверяет Die Welt. Они способны перевозить до 300 пассажиров, которые могут использовать в поезде беспроводной интернет или любоваться ландшафтами через панорамные окна на втором этаже. Также немецкий концерн встроил в составы Intercity по два кафе. Подержанные поезда швейцарского производителя Stadler развивают скорость до 200 км/ч и разгоняются за 30 секунд из состояния покоя до 100 км/ч.

В руководстве Die Deutsche Bahn подчеркнули, что решение о покупке поездов, ранее эксплуатировавшихся в Австрии, было принято ещё до того, как обнаружились проблемы с новыми поездами компании Bombardier. В любом случае, австрийский «секонд-хенд» поможет немецким железным дорогам справиться с трудностями, тем более что серьёзные технические проблемы в новых поездах ставили под угрозу цель сократить число опозданий на маршрутах дальнего следования.

В общей сложности немецкая железнодорожная компания намерена потратить на модернизацию своих поездов дальнего сообщения около €8,5 млрд. Во сколько концерну обошлись подержанные австрийские поезда, руководство не признаётся, однако там отметили, что стоимость поездов довольно стабильна, и в этом они отличаются от подержанных автомобилей.

С компанией Bombardier сейчас ведутся переговоры по поводу того, как быть с дополнительными расходами, возникающими в связи с поздним обнаружением неисправностей. В Die Deutsche Bahn надеются, что исправленное программное обеспечение для поездов можно будет запустить в работу в мае или июне, и тогда поезда Bombardier будут запущены в эксплуатацию с середины года, пишет немецкая газета Die Welt.

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