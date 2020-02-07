Под Казанью разбился частный вертолет

Под Казанью разбился частный вертолет

07.02.2020, 23:32, Разное

Погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

В Татарстане потерпел крушение вертолет с тремя пассажирами на борту, среди которых был депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Эту информацию подтвердил источник «Новой газеты», ранее о происшествии писали Baza и Life Shot.

Айрат Хайруллин. Фото: Роман Асечкин/ТАСС

По данным ТАСС, сам Хайруллин погиб. Вертолет Bell 406 разрушен. Как сообщает агентство, два человека выжили, но находятся в крайне тяжелом состоянии, их везут в больницу. Крушение произошло в районе города Лаишево в 65 километрах от Казани. Воздушное судно рухнуло на лед Куйбышевского водохранилища.

Предприниматель и мультимиллионер Хайруллин был депутатом Госдумы с 2003 года от партии «Единая Россия». В рейтинге Forbes 2019-го года он занимал 96-е место в списке госслужащих и депутатов с самыми высокими доходами. У Хайруллина осталась жена, дочь и двое сыновей.

Источник: Новая газета



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