Макрон: Франция сокращает свой ядерный арсенал

Макрон: Франция сокращает свой ядерный арсенал

07.02.2020, 23:31, Новости дня

Вооруженные силы Франции сокращают свой ядерный арсенал до 300 боеголовок, сообщил президент страны Эммануэль Макрон на встрече с выпускниками военных учебных заведений. Европейский лидер считает, что до 2021 года может начаться военное соперничество, аналогичное тому, которое было в 60-х года пошлого века, и ЕС не может остаться в стороне.

По мнению Макрона, сокращение своих стратегических сил позволяет Франции требовать того же от других стран-обладателей оружия массового поражения, пишет агентство "Интерфакс". Особенно важно в этой ситуации добиться от РФ и Соединенных Штатов продления договора о стратегических наступательных вооружениях.

Помимо прочего, французский президент отметил, что стратегически силы Пятой республики служат исключительно для обороны. В это связи Макрон призвал другие страны сыграть роль в системе ядерного сдерживания и принять участие в соответствующих учениях вооруженных сил Франции.

Что касается военных маневров, то сухопутные тренировки, который проводятся без предупреждения, — приводят к росту напряженности. Также негативно на безопасность влияют полеты стратегических бомбардировщиков, которые проверяют надежность противовоздушной обороны других стран, считает французский лидер.

Источник: Вести



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