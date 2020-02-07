«Наблюдаю за агонией»: пользователи анонимного форума нашли медбрата, признавшегося в убийствах

Пользователи анонимного форума "Два.ч" оперативно установили личность медбрата, признавшегося на электронной площадке для общения в многочисленных убийствах пациентов.
Первоначально разговор шел о неприемлемости насилия над кошками, однако вскоре один из участников беседы внезапно признался: "Я еще и медик, и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения, что ты сделаешь?" На дальнейшие вопросы он рассказал подробности: "Просто отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается".
Остальных возмутило подобное признание, и пользователи быстро установили по фотографии бэйджа личность медицинского работника, который разместил снимок, доказывая собеседникам, что он действительно имеет доступ к беспомощным больным.
Признание в убийствах, по мнению пользователей "Два.ч", совершил Сергей Владимирович Вольф, медицинский брат-анестезиолог, работающий в "Кировском областном госпитале для ветеранов войн".
По информации ТАСС, на эту историю уже обратил внимание местный Минздрав и отметил, что такой сотрудник действительно работает в госпитале, однако он сообщил, что никогда не писал на форуме. "Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника", — отметили в министерстве. В свою очередь, к расследованию подключился СК по Кировской области.
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