Депутат Госдумы предложил посмертно наградить Айрата Хайруллина

Депутат Госдумы, замсекретаря генерального совета "Единой России" Александр Хинштейн предложил посмертно наградить погибшего при крушении вертолета Айрата Хайруллина. Он может быть представлен к награде Татарстана, уточняет РИА Новости.
Хинштейн отмечает, что погибший депутат инициировал множество благотворительных и просветительских акций, активно работал в своем округе Татарстана. Благодаря ему появилось много новых больниц, школ, объектов инфраструктуры и прочих социальных объектов.
Гибель Хайруллина подтвердили в Госдуме и экстренных службах республики Татарстан. Вертолет Bell 407 упал на лед реки Кама в Лаишевском районе. В его салоне было три человека, двое пострадавших были доставлены на берег. Третий – депутат Айрат Хайруллин – погиб. Ему было 49 лет.
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