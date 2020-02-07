Российские конькобежцы завоевали все медали в 500-метровке на этапе Кубка Мира

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском городе Калгари российские спортсмены заняли весь пьедестал в забеге на 500 метров.

Первенствовал с временем 34,041 секунды чемпион мира Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников (34,052), а замкнул тройку лидеров Виктор Муштаков (34,069). Еще один россиянин Артем Арефьев (34,778) занял 18-е место.

Источник: Вести

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