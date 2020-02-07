ООН: в Сирии назревает гуманитарная катастрофа

Организация Объединенных Наций предупредила о том, что на северо-западе Сирии сейчас назревает гуманитарная катастрофа, в ходе которой погибают и получают ранения все больше мирных жителей, а также разрушается инфраструктура.

В пятницу ООН выразила озабоченность резкой эскалацией насилия на юге и востоке провинции Идлиб, а также к западу и к югу от Алеппо. По словам представителей ООН, авиабомбардировки и ракетные обстрелы проводятся без учета наличия мирных жителей на территориях, подвергающихся атакам.

В Управлении ООН по правам человека говорят о десятках убитых и сотнях раненых, а также о сотнях тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома из-за атак. В первые пять дней этого месяца в Идлибе погибли как минимум 49 мирных жителей, включая 14 женщин и 17 детей. В прошлом месяце жертвами военного наступления стали по меньшей мере 186 мирных жителей, утверждают в ООН.

Пресс-секретарь управления Марта Хуртадо говорит о том, что в ООН шокированы тем, что мирные жители продолжают страдать от наступления. В комментарии «Голосу Америки» она отметила, что мирных жителей атакуют все стороны конфликта.

В ООН говорят, что авианалеты, проводимые российскими и сирийскими войсками, стали основной причиной гибели и ранений среди гражданского населения. Дамаск и его российские союзники уже в течение девяти месяцев ведут наступление с целью восстановить контроль над Идлибом.

По словам Дженса Лаэрке, представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сейчас внутри Идлиба в ловушке оказались 3 миллиона мирных жителей – людям в буквальном смысле некуда бежать, чтобы спастись от гибели.

Лаэрке предупредил, что, если наступление продолжится, то из региона будут вынуждены бежать еще 280 000 жителей городских поселений в Идлибе. ООН призывает к немедленной остановке боевых действий, в противном случае могут погибнуть многие мирные жители провинции.

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