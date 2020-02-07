Путин и Лукашенко договорились о цене российского газа для Беларуси – Кремль

7 февраля на встрече в российском городе Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко согласовали условия поставки российского газа в Беларусь. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, информирует БЕЛТА.

«Переговоры прошли в весьма позитивном ключе. Договорились продолжить консультации на уровне правительства, министерств и ведомств по совершенствованию механизмов интеграции. Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе», – сказал он.

Козак подчеркнул, что речь идет об условиях поставки на 2020 год.

БЕЛТА отмечает, что в 2019 году и в январе – феврале 2020 года Беларусь покупала российский газ по $127 за 1 тыс. м³.

Лукашенко находится в России с официальным визитом. Он проводил несколько раундов переговоров с Путиным. Между встречами президенты сыграли в хоккей.

В декабре 2019 года Лукашенко говорил, что Беларусь готова покупать газ по $200, «главное – чтобы равные были условия». «Если наши предприятия покупают за $200 – значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», – говорил он.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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