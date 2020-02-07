Зеленский отправился в Италию, ликвидирован главарь «Аль-Каиды на Аравийском полуострове». Главное за день

Зеленский нанес визит в Италию
Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля начал визит в Италию. Во время переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте украинская сторона подняла вопрос закрытия «представительств» террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Также поднимался вопрос возвращения в Украину бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам тюрьмы по делу о гибели на Донбассе фотографа Андреа Роккелли. Кроме этого, обсуждалось развитие сотрудничества в ряде сфер.
Кокусы демократов в Айове выиграл Бутиджич
38-летний Пит Буттиджич стал победителем кокусов Демократической партии в Айове (первых собраний избирателей) в ходе отбора кандидата от Демократической партии США на выборы президента в 2020 году. Примерно одинаковый показатель с Буттиджичем показал 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Третье место заняла сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, четвертым стал экс-вице-президент Джо Байден.
В РФ разбился депутат Госдумы
Вертолет Bell 407, принадлежащий депутату Государственной думы России миллионеру Айрату Хайруллину, упал в Татарстане. Смерть депутата подтвердил источник издания РБК.
Тарифы на холодную воду повысили
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 4 февраля одобрила решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине. Тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 15–20% в зависимости от региона.
Ликвидирован главарь «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»
Американские военные по указанию президента Дональда Трампа провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был убит главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Касим аль-Райми.
Умер врач, предупреждавший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который одним из первых сообщил о коронавирусе и пытался предупредить других медиков, за что был наказан местной полицией, скончался от коронавируса утром 7 февраля.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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