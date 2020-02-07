Мнение: Присяжные оправдали убийцу

А в Москве суд присяжных оправдал преступника, причем — убийцу. Натуральным образом убийцу — он, по всей видимости, зарезал гея. «В Басманном суде Москвы присяжные оправдали мужчину, который обвинялся в убийстве гея на Курском вокзале… По версии следствия, Антон Бережной напал с ножом на двух человек, возвращавшихся из гей-клуба. Один из них получил легкое ранение, а второй умер на месте.

В ходе процесса обвиняемый частично признал вину, заявив, что совершать убийство не планировал и что погибший сам упал на нож. Присяжные, признав его невиновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК), при этом вынесли обвинительный вердикт по второй вменяемой мужчине статье — о побоях (статья 116 УК).

В ЛГБТ-сообществе считали, что нападение могло быть непосредственно связано с сексуальной ориентацией мужчин», — сообщает Медуза.

Самое интересное — в каком ключе теперь это комментируют. В обществе ведь у нас два направления, две господствующие группы: «государственники» и «западники» (которые в других отражениях просто выступают под другими названиями, например «бендеровцы-ватники», «путинисты-навальнисты», «консерваторы-либералы», «патриоты-космополиты», «православные-безбожники» и т.д.), в общем, дуаль, неизбежная и вечная, как понос и хмурое утро.

Соответственно, есть и два типа комментариев от двух лагерей (и третьего, как в анекдоте про Брежнева, «не ишши!») Один лагерь выводит — «До чего дошло — убийц оправдывают! А мы же говорили — это всё ваш суд присяжных, бесовство это, дурное веяние Запада, надо судить по-старому, как диды в буденовках завещали!»

Ну а второй свою песнь ведет: «Вон чего этот ваш русский народ — убийц оправдывает! А мы же говорили! Это же звери, дикари — довел людей путинский режим, какой им суд присяжных, только оккупационные трибуналы на белых Абрамсах…»

Но общее, как видим, есть — да и как иначе, обе «антагонистичные» группы ведь суть одно и то же, из одного корня растут. Обе группы, оба лагеря видят причину зла в суде, а точнее — в присяжных. Почему? А потому что и «западники», и «государственники» презирают одно — свой народ, считают его идиотом, несмышленышем, стыдятся его и хотят выступать за него, от его имени, но без него. Просто соус разный: одни хотят это делать посредством оккупационного государства, другие — посредством «цивилизованного Запада».

Отсюда и дикая интерпретация скандального вердикта присяжных. Очевидный провал обвинения, провал прокуратуры ОБА лагеря пытаются выдать за якобы «органический порок» самого суда присяжных.

Если прокурор не в силах добиться обвинительного вердикта для явного убийцы — это всего лишь признак полной профессиональной некомпетенции. Оно и понятно — прокуроры у нас не умеют обосновывать обвинение, они косноязычны, тупы, они плохо знают законы, не умеют выступать перед публикой, естественно (как почти все в нашей монологичной стране) не умеют дискутировать. Обвинение облажалось — защита выиграла. Только и всего.

Просто все привыкли, что народ ВСЕГДА безмолвствует.

Источник: Размышления вольного социолога

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