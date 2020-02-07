Реинтеграция Донбасса: прогресс почти не виден

В Киеве в экспертной среде воспринимают позицию Вашингтона по конфликту Украины с Россией с некоторой настороженностью. Как известно государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе своего недавнего вояжа по столицам постсоветских государств успел сказать многое. В том числе в Минске после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко Помпео дал понять, что ключ к решению вопросов войны и мира лежит в Москве, а не в Вашингтоне.

«Да, ситуация в Украине обсуждалась, это как раз тот вопрос, который нужно решать всей Европе, всему миру, но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в США сможем сделать, мы сделаем» – вот что буквально произнес на пресс-конференции после встречи с Лукашенко госсекретарь США.

Сказанное вполне укладывается в дискурс администрации Зеленского на поиск компромисса с Россией в вопросе поиска мира на Донбассе. Помощник президента Зеленского Андрей Ермак, курирующий переговоры с Россией, на прошлых выходных сделал громкое заявление о возможном проведении местных выборов в конце октября 2020 года на Донбассе вместе со всей остальной страной. По словам Ермака, Украина может выйти на следующую встречу в нормандском формате в Берлине с новым пакетом договоренностей, включая проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Корреспондент «Голоса Америки» побывал в Донецке, чтобы посмотреть готовятся ли в самопровозглашенных республиках к скорым выборам по украинскому законодательству.

Киев создает министерство и не решается вернуть выплату пенсий

В Киеве в ближайшее время собираются создать отдельное Министерство по делам оккупированных территорий и реинтеграции Донбасса, об этом сообщил 5 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подобное министерство существовало до сентября 2019 года, но затем было ликвидировано и его функции передали в Министерство по делам ветеранов. Новое в названии создаваемого ведомства – слова «реинтеграция Донбасса», прошлая версия содержала ссылку на полтора миллиона беженцев с оккупированных территорий на подконтрольную Украине часть страны, и была больше ориентирована на их реинтеграцию.

Практически одновременно парламент – в том числе и голосами правящей партии «Слуга народа» – отклонил законопроект, позволявший возобновить выплату пенсий на оккупированной территории. Сейчас для получения своих пенсионных выплат пожилые люди вынуждены ездить из «ЛДНР» на подконтрольную Украине территорию и регистрироваться как «переселенцы». При этом допускается, что в своих домах в Донецке, Макеевке или Луганске такие «переселенцы» могут проводить не более 60 дней – если больше, выплата пенсии прерывается, возможны выплаты исключительно на счет в государственном «Ощадбанке». Поток пенсионеров через линию соприкосновения для регистрации раз в 55-57 дней для очередной верификации в «Ощадбанке» составляет львиную доле в миллионных ежемесячных цифрах пересечений Контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) на Донбассе.

Обещания администрации Владимира Зеленского и требования международных организаций заключается в разведении статуса «переселенца» и получателя пенсии, и верификация пожилых людей в банке или Пенсионном фонде на подконтрольной Украине территории не раз в два месяца, как сейчас, а раз в полгода. Сейчас пенсии в Украине получает около полумиллиона людей с оккупированных территорий. При этом статистика пенсионных фондов «ДНР» и «ЛНР» утверждает, что на неподконтрольных территориях 1.1 миллион пенсионеров.

Подготовки к украинским выборам нет от слова «совсем»

«Если бы сюда массово не ездили люди из Макеевки и Харцызска, Донецк был бы совсем пустой!» – уверенно говорит Наталья Николаевна из Макеевки, в Донецк она ездит подавать ходатайства, заявления, передавать передачи – ее сын сидит как «шпион СБУ» в тюрьме «ДНР» уже больше полутора лет. С корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» она встречается, шифруя место встречи при телефонных переговорах, пенсионерка научилась пользоваться программами типа WhatsApp, которые пока «не слушает Дикий».

Мать не понимает, поможет ли сыну огласка в СМИ и просит пока не упоминать ее имя и подробности истории – очень надеется на будущий обмен.

Алексей Дикий – неизменный с 2014 года министр «МВД ДНР». Силовые ведомства самопровозглашенной республики подчинены напрямую Москве и многочисленные местные конфликты силовиков не касаются, он в Донецке на своих должностях очевидные «долгожители». Именно в ведомстве Дикого есть наиболее технологически продвинутое оборудование для прослушки.

Мамы арестованных «шпионов СБУ» в Донецке объединены в своеобразное сообщество, часто помогают друг другу в первую очередь информацией. Местный житель, попавший под арест по обвинению в проукраинской позиции, в первые месяцы обычно исчезает – в «ДНР» и «ЛНР» действую указы типа «О борьбе с проявлениями бандитизма и организованной преступности» от 2014 года, согласно которым любого можно подвергнуть «административному аресту» на срок от 30 до 60 суток – без уведомления родственников, согласно простому протоколу, составленному сотрудниками «МГБ».

В этой ситуации «везение» по-Донецки, это когда сын живет с девушкой, женат или делит квартиру с родителями – тогда об аресте хотя бы сразу становится известно. В декабре 2019 и январе 2020 аресты «шпионов СБУ» в Донецке снова считают десятками – «республики» срочно пополняют немного истощившийся после последнего обмена пленными «обменный фонд».

Здесь четко понимают, что Владимир Зеленский крайне политически чувствителен к теме освобождения людей, и поэтому «тему обменов» намерены эксплуатировать и дальше.

Кроме того, аресты – еще и маркер новой местной политики «закручивания гаек». Так довольно громким в «ДНР» стал арест 22 января 2020 года здешнего пророссийского блогера Александра Болотина, который смел критиковать отдельные просчеты местных властей. Есть основания полагать, что Болотину грозит большой реальный срок по некоей статье о «возбуждении межнациональной ненависти», что станет первым шагом на пути борьбы с анонимными телеграмм-каналами и неконтролируемыми блогерами. Все зарегистрированные СМИ в “республиках” уже давно находятся под жестким контролем государства.

Вторым маркером отсутствия потепления в отношениях с Киевом является оживление боевых действий вокруг Киева, Горловки и особенно – в местах недавнего разведения сил и средств. Так артиллерийские обстрелы были у поселка Петровский в Донецкой области, кроме того, на этом участке была демонстративная акция вооруженных формирований «ДНР» – ее бойцы скрытно просочились на покинутые позиции ВСУ и открыли демонстративный беспокоящий огонь трассирующими пулями.

Совсем не демонстративные, а реальные боевые действия идут вокруг поселка Золотое в Луганской области, еще одного места разведения сил и средств перед саммитом в Париже.

И третий, самый важный маркер – отсутствие в Донецке любых признаков подготовки к возможной избирательной компании. На улицах осталась лишь старая политическая реклама времен убитого в августе 2018 года Александра Захарченко с приписываемыми ему цитатами, висят щиты с поздравлениями “С 5-й годовщиной республики”, и вообще царит ставшее обычным для города запустение и ветшание. В «ДНР» очень мало коммерческой рекламы, рекламные плоскости чаще всего простаивают и пропагандистские плакаты чаще всего не снимают годами.

«У нас нет подготовки к выборам, у нас нет даже признаков начала подбора будущих кандидатов, у нас нет движения по избирательным комиссиям и по тренингам для их членов – не финансируется ничего, от слова «совсем», в этом направлении. Не представляю здесь выборов по украинским законам в принципе, а тем более в ближайшем октябре!» – говорит пожелавший остаться неназванным источник в местной администрации.

Местные СМИ тем временем заполнены резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, которого называют здесь не иначе как «новым Порошенко».

Похоже, что чиновники «ДНР» считают, что скорее нужно готовиться к обострению противостояния с Киевом, чем к проведению местных выборов по украинскому законодательству. Во всяком случае, пока других команд из Москвы в Донецк не поступало.

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