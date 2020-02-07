Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Канаде

Российские спортсмены заняли весь пьедестал на дистанции 500 м на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари.
Лучшим на дистанции 500 метров стал российский конькобежец Павел Мурашов, установивший лучший результат сезона – 34,043 секунды, передает ТАСС.
Второе место занял Павел Кулижников (+0,009), третье – Виктор Муштаков (+0,025), для него этот результат стал лучшим в карьере.
Этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь с субботы на воскресенье.
Напомним, 26 января российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе завоевали весь пьедестал почета на чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
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