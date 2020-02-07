«Краснодар» забил три мяча, но все равно уступил «Виктории Пльзень»

В Марбелье завершился товарищеский матч между российским "Краснодаром" и чешским клубом "Виктория Пльзень". "Быки" забили три мяча в чужие ворота, однако этого не хватило даже для ничейного результата. Итоговый счет – 4:3 в пользу соперника "Краснодара".
В составе российской команды отличились Маркус Берг (39-я минута), Магомед-Шапи Сулейманов (66-я) и Мануэл Фернандеш (82-я). За "Викторию" голами отметились Ян Коварж (11-я), Алеш Чермак (24-я), Ондржей Мигалик (73-я) и Томаш Хори (76-я).
"Краснодар" идет на втором месте в чемпионате России, набрав 35 очков после 19 туров. "Виктория" также располагается на второй строчке в чешском первенстве. В ее активе 38 баллов после 20 игр.
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