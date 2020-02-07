Рост вопреки: в России назвали самые популярные автомобили января

Январские продажи новых автомобилей в РФ изрядно удивили: эксперты и дилеры ждали провала, а получился рост. Впрочем, причины его оказались прозаичны, да и в списке лидеров сюрпризов не произошло.

Встретив Новый год, россияне бросились сметать у дилеров новые автомобили: продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта в январе увеличились на 1,8% и составили 102 102, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса. Как это стало возможно, если январь у продавцов автомобилей традиционно считается «мертвым» месяцем?

Все дело в росте утилизационного сбора и анонсированном еще в 2019 году подъеме цен на автомобили. Вот россияне и спешат в салоны, пока в них еще остались не взлетевшие в цене машины.

Данные АЕБ.

Что до моделей, то тут все предсказуемо. В первых рядах — АвтоВАЗ. Дешевая Lada Granta в январе сохранила лидерство, а ее продажи еще и выросли — на 11%, до 8470 автомобилей. Второе место заняла Vesta с показателем 7506 машин (+6%).

Третий результат у Kia — Rio нашел 6258 покупателей, повторив итого января 2019 годца. Первое место среди SUV неизменно держит Hyundai Creta — у нее четвертое место, тираж в 5376 экземпляров и рост реализации сразу на 28%. Пятую позицию занимает Volkwagen Polo (3483 машины, минус 210 автомобилей).

В целом первое место на авторынке удерживает АвтоВАЗ, продавший в январе 21790 автомобилей и прибавивший 1%. Второе место заняла Kia, несмотря на спад в 5% и 14 955 проданных машин. Третья — Hyundai, прибавившая 5% и продавшая 11 395 машин.

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АвтоВести

Источник: Вести

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