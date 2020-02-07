Сотрудникам РЖД повысят зарплату на 2 процента

Госкомпания "Российские железные дороги" (РЖД) проиндексирует оплату труда работников с 1 марта на 2 процента.
Об индексации сообщил глава "РЖД" Олег Белозеров на совещание по итогам работы в январе.
Компания выполнила план по грузообороту в январе. Зарплата повышается согласно коллективному договору.
Руководитель РЖД отметил рост пассажирооборота в 2019 году, и призвал не останавливаться на достигнутом: "надежность доставки – показатель, который определяет имидж ОАО "РЖД", лояльность клиентов, финансовую стабильность. Прошу руководителей всех уровней определить эту работу в текущем году в качестве приоритетной".
Успехи РЖД в прошлом году должны помочь в доставке болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу в июне-начале июля в Санкт-Петербурге. Ранее заместитель генерального директора РЖД Олег Валинский допустил снижение контейнерных перевозок и пассажиропотока из-за ситуации с коронавирусом.
РЖД в 2019 году перевезли рекордное количество пасажиров — 1,2 миллиарда человек (+3,4 процента к 2018 году), из них в дальнем следовании – 116,5 миллиона пассажиров (+5,6 процента), в пригородном сообщении – свыше 1 миллиарда (+3,2 процента).
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