В ФРС назвали коронавирус «новым риском» для экономики США

В Федеральной резервной системе США отметили, что ситуация со вспышкой коронавируса в Китае, несет в себе "новый риск" для американской экономики.

Данная оценка была сделана в докладе американского ЦБ, направленном в Конгресс США в пятницу, 7 февраля. ФРС дважды в год отчитывается о своей монетарной политике, состоянии экономики США и основных рисках. На этот раз в число подобных рисков был также включен коронавирус.

Риски в связи со вспышкой заболевания в Китае и возможные негативные последствия для США дважды упоминаются в данном документе – в разделах, посвященных рискам для экономического роста и международным событиям.

По оценкам экспертов ФРС, потенциальные последствия влияния коронавируса в Китае "представляют новый риск для перспектив экономики". Также отмечается, что "появление коронавируса может привести к нарушениям в Китае, которые распространятся на всю мировую экономику".

Американские компании также ожидают негативных последствия для своего бизнеса из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Об этом в пятницу сообщили в Торговой палате США в Шанхае, опубликовав результаты опроса, проведенного среди почти 130 американских компаний в период с 4 по 6 февраля 2020 г. (pdf)

В рамках опроса представители 87% опрошенных компаний США заявили о том, что ожидают "прямых последствий" для их выручки в КНР из-за ситуации со вспышкой коронавируса. При этом 24% респондентов отметили, что ожидают падения выручки на 16% и более.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет