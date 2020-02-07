Рустам Солнцев раскритиковал нынешних участников «Дом-2»

Рустам Солнцев раскритиковал нынешних участников «Дом-2»

07.02.2020, 23:04, Разное

Рустам Солнцев дал небольшое интервью прессе. Шоумен раскритиковал нынешних участников скандального проекта «Дом-2», обвинив их в несоответствии с душевными потребностями публики.
Недавно в Сети появилась информация, что на популярную программу возвращается Степан Меньщиков – бывший герой реалити-шоу. Мужчина будет получать ежемесячно по 150 тысяч рублей за съёмки. Подобное предложение получил и Май Абрикосов, но он отказался. Данную ситуацию прокомментировал Рустам Солнцев. Бывший участник скандального «Дома-2» считает, что нынешний состав проекта не удовлетворяет потребности публики, поэтому продюсеры вынуждены привлекать «старичков». По мнению Солнцева, сегодняшних участников реалити-шоу формируют из проходимцев, а раньше «нищеброд Абрикосов» держал зрителей у телеэкранов.

Кроме этого, Рустам Солнцев признался, что сам бы вернулся в программу. Однако меньше чем за 300 тысяч рублей он этого не сделает.



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