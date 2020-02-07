Названы место и время прощания с депутатом Госдумы Хайруллиным

Названы место и время прощания с депутатом Госдумы Хайруллиным

07.02.2020, 22:58, Новости дня

Председатель Госсовета республики Татарстан Фарид Мухаметшин сообщил место и время прощания с депутатом Госдумы от «Единой России» Айратом Хайруллиным.

«Церемония прощания состоится завтра (в субботу, 8 февраля – прим. ВЗГЛЯД) в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая [в Казани]. Она начнется в 11.00», – сообщил Мухаметшин в своем Instagram.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего при крушении вертолета парламентария и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По словам Мухаметшина, в республике Хайруллина ценили за профессионализм, принципиальность, реализованные благотворительные проекты.

В свою очередь источник во фракции сообщил, что Хайруллина похоронят до полудня. «Похороны завтра, до 12.00, там же, на его малой родине», – приводит слова источника ТАСС. Хайруллин родился в Казани.

Напомним, депутат от «Единой России», зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при крушении пассажирского вертолета Bell 407 под Казанью вечером в пятницу. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

По данным Росавиации, предварительной причиной крушения вертолет могли стать плохие метеоусловия. Кроме того, в экстренных службах не исключили, и отказ техники. Росавиация сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиапроисшествия.



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