Мнение: Будни «китайской заразы»

В московском метро двое шутников в желтых защитных костюмах завели в вагон нескольких кашляющих азиатов в медицинских масках, провели их по всему составу и вышли на следующей станции.

Зачем так шутить? Народ уже и так звереет. Вон под Екатеринбургом люди перекрыли дорогу до санатория, где решили обустроить «зону двухнедельной изоляции для 58 граждан Китая». Одна пенсионерка встала на пути машины, заявив, что не допустит «китайскую заразу», другая крикнула: «Чтоб вы заболели вирусом, проклятие вам»…

Китайцы прилетели в Екатеринбург из Пекина последним рейсом «Уральских авиалиний» перед введением запрета на полеты в Китай.

Что интересно, прибывших тем же самолетом россиян и граждан СНГ — около 40 человек — изолировать не стали. У них, как и у китайцев, не обнаружили оснований для подозрений на коронавируc. Но отпустили на все четыре стороны…

Источник: Ирек Муртазин

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