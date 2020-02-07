Кубок Федерации по теннису. Украина победила Хорватию и заняла первое место в группе

Кубок Федерации по теннису. Украина победила Хорватию и заняла первое место в группе

07.02.2020, 22:42, Новости дня

Сборная Украины по теннису 7 февраля выиграла у команды Хорватии во втором матче группы А Первой Евро-Африканской зоны, сообщает «Большой теннис Украины».

Вначале вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла Леи Боскович со счетом 6:4, 6:4.

Затем лидер украинского тенниса Элина Свитолина одолела Яну Фетт со счетом 3:6, 6:3, 6:1.

В парном матче Марта Костюк / Катарина Завацкая оказались сильнее хорватского дуэта Антония Ружич / Тура Вурт – 6:4, 6:3.

Благодаря этой победе сборная Украины заняла первое место в группе A Первой Евро-Африканской зоны.

Украинские теннисистки сыграют за выход в плей-офф турнира со сборной Эстонии, которая заняла второе место в группе B. Поединок пройдет 8 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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