Кубок Федерации по теннису. Украина победила Хорватию и заняла первое место в группе

Сборная Украины по теннису 7 февраля выиграла у команды Хорватии во втором матче группы А Первой Евро-Африканской зоны, сообщает «Большой теннис Украины».
Вначале вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла Леи Боскович со счетом 6:4, 6:4.
Затем лидер украинского тенниса Элина Свитолина одолела Яну Фетт со счетом 3:6, 6:3, 6:1.
В парном матче Марта Костюк / Катарина Завацкая оказались сильнее хорватского дуэта Антония Ружич / Тура Вурт – 6:4, 6:3.
Благодаря этой победе сборная Украины заняла первое место в группе A Первой Евро-Африканской зоны.
Украинские теннисистки сыграют за выход в плей-офф турнира со сборной Эстонии, которая заняла второе место в группе B. Поединок пройдет 8 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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