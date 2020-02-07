В Италии арестовали россиянина, обвиняемого в четырех убийствах

На севере Италии задержали российского гражданина, который обвиняется в умышленном убийстве нескольких людей. Данную информацию подтвердили в посольстве РФ в Италии.

51-летний мужчина, кроме убийств, обвиняется в создании преступного сообщества. В настоящее время он остается под арестом до решения вопроса его экстрадиции в Россию. Данный процесс начнется в ближайшие недели.

Как сообщает РИА Новости, арестованного зовут Роман Козлов. Он остановился в одной из гостиниц Новента-ди-Пьяве вместе с женой и сыном, там и произошло задержание россиянина.

Мужчина находился в розыске в РФ с 2013 года. В ноябре 2019 года в отношении него был выписан ордер на международный арест. Российский суд считает виновным мужчину в организации убийства четырех человек в 2012 году в одной из квартир города Раменское.

После задержания Козлова выяснилось, что он причастен к руководству преступной организацией, которая занималась отмыванием денежных средств. Банда входила в состав более крупной преступной группировки, действовавшей в московском регионе.

По данным итальянских правоохранителей, арест россиянина связан со следствием по делу криминального авторитета Олега Шишканова.

Источник: Вести

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