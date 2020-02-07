В Италии арестовали россиянина, обвиняемого в четырех убийствах

В Италии арестовали россиянина, обвиняемого в четырех убийствах

07.02.2020, 22:31, Новости дня

На севере Италии задержали российского гражданина, который обвиняется в умышленном убийстве нескольких людей. Данную информацию подтвердили в посольстве РФ в Италии.

51-летний мужчина, кроме убийств, обвиняется в создании преступного сообщества. В настоящее время он остается под арестом до решения вопроса его экстрадиции в Россию. Данный процесс начнется в ближайшие недели.

Как сообщает РИА Новости, арестованного зовут Роман Козлов. Он остановился в одной из гостиниц Новента-ди-Пьяве вместе с женой и сыном, там и произошло задержание россиянина.

Мужчина находился в розыске в РФ с 2013 года. В ноябре 2019 года в отношении него был выписан ордер на международный арест. Российский суд считает виновным мужчину в организации убийства четырех человек в 2012 году в одной из квартир города Раменское.

После задержания Козлова выяснилось, что он причастен к руководству преступной организацией, которая занималась отмыванием денежных средств. Банда входила в состав более крупной преступной группировки, действовавшей в московском регионе.

По данным итальянских правоохранителей, арест россиянина связан со следствием по делу криминального авторитета Олега Шишканова.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика