Лавров: Россия и Венесуэла договорились об усилении партнерства в условиях санкций

Россия и Венесуэла договорились наращивать военно-техническое сотрудничество.
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам его переговорам с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Он пояснил, что Москва продолжит укреплять боеспособность своего партнера перед лицом внешних угроз. Глава МИД РФ подчеркнул, что РФ отвергает незаконные санкции и вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, рассматривая их как своего рода международный шантаж.
Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что Москва и Каракас договорились углублять сотрудничество в сфере энергетики, промышленности, торговли и сельского хозяйства.
По его словам, более конкретные аспекты материального взаимодействия будут рассмотрены в мае 2020 года на сессии комиссии по торгово-экономическому взаимодействию.
Лавров также отметил, что РФ заинтересована в политически стабильной Венесуэле, что, по его словам, является залогом успешного развития страны.
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