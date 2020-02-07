Дело бракованных бронежилетов. О подозрении сообщили технологу частной фирмы

В деле о бракованных бронежилетах объявили о подозрении в мошенничестве технологу ООО «НПП Темп 3000». Об этом 7 февраля проинформировали в Государственном бюро расследований (ГБР).

«Следователи …Государственного бюро расследований …сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой технологу ООО «НПП Темп 3000″ (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Следствием установлено, что технолог общества способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Министерства обороны Украины в завладении денежными средствами в сумме 61,677 млн грн», – сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что «бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов «Корсар М3с 1-4″, которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям».

9 июля 2019 года ГБР опубликовал в Facebook разговоры сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты «Корсар М3с» 1–4 класса защиты, якобы зная, что они не соответствуют техническим требованиям. Чиновники обсудили последствия проверки бронежилетов. Один из них заявил, что «полный контроль никто не будет проводить» и никто на этапе приема их «щупать не будет». Он заверил собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.

В Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало аудиозапись.

Директор территориального управления Госбюро расследований в Киеве Руслан Марчук заявлял, что некачественные бронежилеты, которые могли быть опасны для украинских военных, в Вооруженные силы не попали.

5 ноября тогдашний директор ГБР Роман Труба сообщил, что подозрения в деле о бракованных бронежилетах 1–4 класса защиты объявили пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые отвечают за прием и контроль качества вещевого имущества. Им вменяют ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 (умышленное, совершенное по предварительному сговору группой лиц, невыполнение военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Среди фигурантов дела – начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, генерал-майор Дмитрий Марченко, он находится на свободе под залогом в 20 млн грн, которые внес пятый президент Украины Петр Порошенко. Первый заместитель начальника управления Минобороны Сергей Почтаренко, еще один фигурант, пребывает под ночным домашним арестом.

Также по этому делу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) заместителю директора компании, которая продала некачественные бронежилеты.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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