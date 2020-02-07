Хоккеисты олимпийской сборной России переиграли белорусов на турнире в Словакии

Хоккеисты олимпийской сборной России переиграли белорусов на турнире в Словакии

07.02.2020, 22:30, Новости дня

В рамках товарищеского турнира Kaufland Cup в Словакии олимпийская сборная РФ по хоккею обыграла команду Белоруссии с минимальным счетом – 1:0. Единственную шайбу у победителей встречи на 11-й минуте третьего периода забросил Даниил Мироманов.

Турнир проходит на площадке стадиона "Зимний" в городе Попрада. В следующем матче российские хоккеисты в субботу, 8 февраля, сыграют с хозяевами льда – словаками. Для белорусов матч с Россией был вторым на турнире, в первом они уступили сборной Словакии со счетом 3:4.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика