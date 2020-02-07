Хоккеисты олимпийской сборной России переиграли белорусов на турнире в Словакии

В рамках товарищеского турнира Kaufland Cup в Словакии олимпийская сборная РФ по хоккею обыграла команду Белоруссии с минимальным счетом – 1:0. Единственную шайбу у победителей встречи на 11-й минуте третьего периода забросил Даниил Мироманов.
Турнир проходит на площадке стадиона "Зимний" в городе Попрада. В следующем матче российские хоккеисты в субботу, 8 февраля, сыграют с хозяевами льда – словаками. Для белорусов матч с Россией был вторым на турнире, в первом они уступили сборной Словакии со счетом 3:4.
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