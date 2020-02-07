В столичной квартире обнаружили мумифицированный труп французского маркиза

В одной из квартир в центре Москвы обнаружено мумифицированное тело человека, который умер шесть лет назад.
Для установления причин смерти мужчины будет проведена экспертиза, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как сообщает "Московский комсомолец", тело принадлежит 79-летнему Сергею Пельпору, который является самым старшим потомком французского аристократического рода маркизов. По данным издания, у покойника было расстройство психики, мужчина на протяжении десяти лет не общался с родственниками. Тело пенсионера обнаружили в квартире на Рубцовской набережной.
По словам одной из соседок, в подъезде на протяжении нескольких лет стоял неприятный запах. Жильцы полагали, что зловоние доносится от собак консьержки. Затем женщина обратилась в полицию, которая вскрыла дверь квартиры, обнаружив там мумифицированный труп.
Покойный якобы принадлежит известному французскому роду маркизов де Лафит де Пельпор. Его предок был ранен под Витебском во время военной кампании Наполеона, в результате чего попал в плен. Затем мужчина остался жить в РФ и женился на немке.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Высокий риск рака сохраняется и после отмены ЗГТ. Сроки удивили даже ученых / 17 декабря
- Путин: По решению Ленина этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из Советского Союза / 19 декабря
- «Шахтер» – в топ-15 европейских клубов по количеству забитых голов за последние 10 лет / 11 января
- Люди чувствительно относятся к оскорблениям от роботов / 2 января
- Американский боец ММА рассказал о стычке с россиянином по пути в туалет / 16 декабря
- Видео: Самые большие ледоколы в истории / 17 января
- Появилось видео испытаний новейшего артиллерийского комплекса АУ-220М / 5 февраля
- Мангушев рассказал, какие заказы он выполнял для «Новой газеты» / 23 декабря