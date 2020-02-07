В столичной квартире обнаружили мумифицированный труп французского маркиза

В столичной квартире обнаружили мумифицированный труп французского маркиза

07.02.2020, 22:30, Новости дня

В одной из квартир в центре Москвы обнаружено мумифицированное тело человека, который умер шесть лет назад.

Для установления причин смерти мужчины будет проведена экспертиза, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает "Московский комсомолец", тело принадлежит 79-летнему Сергею Пельпору, который является самым старшим потомком французского аристократического рода маркизов. По данным издания, у покойника было расстройство психики, мужчина на протяжении десяти лет не общался с родственниками. Тело пенсионера обнаружили в квартире на Рубцовской набережной.

По словам одной из соседок, в подъезде на протяжении нескольких лет стоял неприятный запах. Жильцы полагали, что зловоние доносится от собак консьержки. Затем женщина обратилась в полицию, которая вскрыла дверь квартиры, обнаружив там мумифицированный труп.

Покойный якобы принадлежит известному французскому роду маркизов де Лафит де Пельпор. Его предок был ранен под Витебском во время военной кампании Наполеона, в результате чего попал в плен. Затем мужчина остался жить в РФ и женился на немке.

Источник: Вести



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