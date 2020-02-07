Do Rzeczy — польский историк уверен — РФ захватит Белоруссию, но не военным путём

Уже несколько лет Белоруссия себя ведёт непокорно, и это отчётливо видит Россия, считает польский историк и публицист Марек Будзиш. Москва, по его словам, строит планы на захват соседа, но сделать это собирается не военным путём, а создав в стране политическую оппозицию, заявил эксперт в беседе с изданием Do Rzeczy.



Reuters

«Россияне не нападут на Белоруссию военным путём, они захотят подчинить её себе по-другому — политически», — уверен польский историк и публицист Марек Будзиш. В беседе с изданием Do Rzeczy он объясняет, что русские приложат все усилия для того, чтобы попытаться создать собственную оппозицию в Белоруссии, зависимую от политики Кремля, а затем оказывать влияние на эту страну. В итоге они смогут захватить власть в Белоруссии через выборы. Для создания такой ​​оппозиции российские власти смогут воспользоваться стремительно ухудшающейся ситуацией белорусского населения.

Польский публицист предполагает, что в белорусско-российских отношениях периоды напряжённости будут сменяться оттепелью, но в долгосрочной перспективе власти Кремля заинтересованы в захвате Белоруссии. Эксперт выделяет несколько причин. Первая и основополагающая — отсутствие доверия к нынешней белорусской элите. По крайней мере с начала конфликта на Украине, белорусские власти проводят независимую политику. В некоторых случаях эта политика полностью соответствует линии Кремля, в других — совершенно нет, отмечает он.

«Прошу обратить внимание на то, что Минск не признал аннексию Крыма*. Более того, в Москве принято считать, что белорусские власти проводят проукраинскую политику и что они движутся в направлении большей независимости от России», — подчёркивает историк. По его мнению, эта ситуация напоминает случай Казахстана, который всего 20 лет назад проводил пророссийскую политику, а потом всё изменилось. «Хотя в Белоруссии этот процесс происходит медленнее, в Москве это уже заметили», — добавляет он.

Вторая причина — ряд геостратегических проблем. Это вопрос путей связи с Калининградской областью, строительство военной базы в Белоруссии, которая нужна россиянам для того, чтобы блокировать базы НАТО в Польше. Однако в последние годы русские видят, что в военных вопросах Белоруссия ведёт себя очень непокорно.

Третья причина, по мнению публициста, состоит в ряде высокоспециализированных предприятий оборонного сектора в Белоруссии, например в сфере производства оптического оборудования, микропроцессоров, а также платформ для ракетных установок. Россияне либо вообще их не производят, либо делают это очень плохо. Следовательно, они планируют захватить эти компании, потому что те играют ключевую роль в программе модернизации их армии. В свою очередь Лукашенко не собирается избавляться от этих компаний, рассматривая их скорее как разменную монету.

Польский историк называет и ещё одну причину: интеграционные платформы — Евразийский союз и Организацию Договора о коллективной безопасности, где Белоруссия часто занимает отличную от РФ позицию. «Кремль финансировал Лукашенко. Это были расходы. Терпение РФ кончается», — резюмирует в интервью изданию Do Rzeczy польский историк и публицист Марек Будзиш.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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