Проект «Большое строительство» стартует с 1 марта – Гончарук

С 1 марта 2020 года в Украине стартует программа «Большое строительство». Об этом 7 февраля на селекторном совещании с председателями облгосадминистраций сказал премьер-министр Алексей Гончарук, пишет пресс-служба правительства.
«Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА – это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах»,– сказал премьер.
По его словам, в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые планируют построить или отремонтировать в течение года. Список должны согласовать до 14 февраля.
Отдельно руководители областей должны согласовать с Укравтодором список дорог, которые планируют построить или реконструировать. Преимущество отдается дорогам к опорным школам и больницам. В КМУ сообщили, что шесть областей уже утвердили перечень дорог, а еще 13 находятся в процессе утверждения. Еще шесть областей не подали в Укравтодор ни одного документа.
Планы реконструкции и строительства главы ОГА должны будут презентовать в Киеве на следующей неделе.
22 января Гончарук анонсировал строительство 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 4 тыс. километров дорог.
В госбюджете на 2020 год предусмотрено более 66 млрд грн, из них 31,5 млрд бюджетных средств и 20,5 млрд грн – от международных организаций, заявлял премьер.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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