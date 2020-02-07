Мнение: Рекорд по числу финансовых пирамид, возвращение долгов и ограничение на вывоз денег

1. В прошлом году в России выявлено рекордное число финансовых пирамид. Причём около половины из них действуют из-за рубежа – иностранные недоброжелатели нашей страны не дремлют и с радостью готовы поживиться лишними деньгами доверчивых россиян:

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/02/04/822206-finansovih-piramid

В 2019 г. Центробанк обнаружил 237 финансовых пирамид, рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности Валерий Лях. Это максимум за те пять лет, что ЦБ занимается их поиском. В 2018 г., к примеру, регулятор выявил 168 таких организаций. <…>

Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в криптовалюту, в том числе якобы от Facebook и Telegram, в строительные и сельскохозяйственные проекты, а также в акции компаний, которые должны, как они утверждают, вскоре разместиться на бирже. <…>

Почти половина (43%) пирамид ведут деятельность из Великобритании, отметил Лях. В основном они привлекают деньги через сайты и социальные сети, но некоторые также открывают офисы для большей «солидности» и сбора наличных, отметил он.

Казалось бы, дело швах: в России до сих пор, даже после МММ и Кэшберри, граждане упорно продолжают нести деньги в финансовые пирамиды, которых с каждым годом становится всё больше.

В действительности, речь идёт об улучшении ситуации и повышении финансовой грамотности россиян. Пирамиды просто стали лучше выявляться в том числе потому, что бдительные граждане вовремя сообщают о них ответственным органам:

https://tass.ru/ekonomika/7015417

2. Все мы привыкли к трагическим стенаниям, которые звучат в Сети каждый раз, когда Россия списывает долг какой-нибудь обанкротившейся банановой стране. Особенно забавно это было наблюдать в случае левых блогеров, жаловавшихся на невозвращение кредитов, выданных ещё Советским Союзом.

Почему горевать о списании таких займов нет особого смысла, я неоднократно объяснял, последний раз — вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/1714096.html

Как всегда, всепропальщики видят только тёмную сторону вопроса. Интересно, многие ли блогеры и СМИ написали о том, что Россия в прошлом году вернула больше долгов, чем выдала?

https://iz.ru/972210/dmitrii-grinkevich/tochka-vozvrata-rf-vpervye-za-9-let-vernula-bolshe-kreditov-chem-vydala

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд. Сумма возврата также беспрецедентна — она почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ.

Сама Россия рассчиталась по большинству внешних долгов в середине 2000-х годов, примерно тогда же появилась возможность давать крупные кредиты другим странам. Они и выдавались на протяжении 2010-х годов — теперь же подходят сроки их возвращения.

Россия при Путине ведёт себя практично, так что мы должны заработать на выданных кредитах не только политические очки, но и реальные деньги. Согласно правилам финансового мира выгоднее всего выдавать кредиты ненадёжным заёмщикам, так как повышенный риск с лихвой окупается повышенными процентами:

https://tlg.name/s/crimsondigest/1109

https://t.me/crimsondigest/1109

Возьмем экстремально обидный пример. Все знают стереотип что в Южную Америку инвестируют только жадные дураки? Думаю, да. Страны Южной Америки допускают дефолты с периодичностью утреннего будильника, ничему не учатся на ошибках и за редчайшим исключением имеют очень нестабильные политические системы и экономики.

Есть исследование даже не акций, а облигаций, выпущенных самыми разными странами третьего мира с 1800 годов по наши дни. Цитирую по Financial Times:

https://on.ft.com/2GTs0kO

«Страны, которые чаще не выполняют своих долговых обязательств, обеспечивают более высокую общую доходность для инвесторов… Благодаря этим огромным усилиям исследователи обнаружили, что такие страны, как Эквадор, Мексика и Колумбия, которые с 19-го века не выплачивали свои долги девять и более раз, выплачивали доход инвесторам, который в среднем в три раза выше, чем выплачивали США, Великобритания и Канада… Это даже учитывая в том числе годы, когда были периоды дефолта, войн и других кризисов.»

Вывод простой: то как вы инвестируете зачастую важнее того где вы это делаете.

3. В Евразийском экономическом союзе вступили в силу новые правила, которые запрещают вывоз наличных денег на сумму более 100 000 долларов без документов, подтверждающих законное происхождение этих средств. Мера принята в целях борьбы с терроризмом и отмыванием денег:

https://lenta.ru/news/2020/02/04/doma_sidi/

Сразу же возникают два вопроса, наводящих на мысли о подготовке к ПОПС.

Сможет ли таможня эффективно контролировать провоз таких сумм (это всего лишь две пачки пятисотевровых банкнот)? Почему эти ограничения не были введены много лет назад, когда борьба с терроризмом была даже более актуальна, чем сейчас?

Источник: Место для дискуссий

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