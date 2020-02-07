Лавров пригласил Мадуро в Москву на День Победы

Лавров пригласил Мадуро в Москву на День Победы

07.02.2020, 22:26, Новости дня

Россия с нетерпением ждет президента Венесуэлы Николаса Мадуро на параде в честь 75-летия Победы в Москве, сообщил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Боливарианской Республики.

«Мы с нетерпением ждем президента Мадуро на торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава МИД также отметил, что в марте 2020 года исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. «Мы договорились достойно отметить этот юбилей», – добавил министр.

Напомним, в пятницу спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс выступил с угрозами в адрес РФ за поддержку Москвой Мадуро. Секретарь СБ РФ Николай Патрушев объяснил заявления Абрамса укреплением позиций венесуэльских властей.



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