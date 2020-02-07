Личное: Убил гея? Выходи на свободу!

Я редко нервничаю, когда пишу свои статьи. Пишу я больше 10 лет, каждый день, без отпусков и выходных. Пишу хорошо, с каждым годом — всё лучше. В общем, в силе своего слова я более чем уверена.

А вот сейчас сижу в замешательстве и даже не знаю, как начать и закончить этот пост так, чтобы мой голос оказался громче вашей гомофобии. Задача — сложная, и я, признаться, не уверена в том, что у меня получится.

Но я попробую, так как пройти мимо просто не могу. Чисто по-человечески не могу.



Фото: Соцсети

Слева — Роман Едалов. Его больше нет. Его убили. Справа — Антон Бережной. Он убил Романа. Однако наш суд присяжных его оправдал.

На каком основании? На том, что Роман был геем. Да, я действительно так считаю: суд оправдал убийцу, потому что убитый — гей.

Вообще, как мне кажется, Роман был хорошим парнем. Работал. Судя по тем фотографиям, что я видела, он любил путешествовать и много занимался спортом.

Его убийца Антон Бережной не работал, был ранее судим, в момент убийства Романа ошивался на Курском вокзале с ножом — ножом! — в кармане. Был пьян.

Убитый возвращался домой вместе с архитектором Евгением Ефимовым. Мужчины жили вместе.

Пьяному Антону — вы только посмотрите на эту рожу! — не понравился внешний вид парней и он набросился на них с кулаками и гомофобными оскорблениями. Получил отпор, после чего достал из кармана нож и всадил Роману прямо в сердце.

А у Романа, между прочим, есть мать. Вы можете представить, что значит для матери — потерять сына? Это страшнее — гораздо страшнее! — чем умереть самой.

И пусть Роман не сделал эту женщину бабушкой, но он был хорошим сыном. Правда, хорошим. Любил мать, и она его тоже очень любила и будет любить всегда.

И теперь ей предстоит жить с тем, что убийца её сына оправдан.

Оправдан несмотря на то, что процесс убийства от начала и до конца заснят на камеры видеонаблюдения. Оправдан несмотря на то, что у убийства есть куча свидетелей: люди видели, как всё происходило, и дали соответствующие показания.

Присяжным был задан вопрос: «Имело ли место преступление?» Они ответили, что имело. Присяжным был задан второй вопрос: «Совершил ли данное преступление подсудимый?» Присяжные ответили, что нет.

Нет?! Несмотря на данные с камер видеонаблюдения?! Несмотря на показания свидетелей?! Несмотря на частичное признание вины самого подсудимого?!

«Едалов сам упал на нож», — заявил Антон Бережной, и присяжные уцепились за это «сам упал».

Почему присяжные это сделали?

Да только лишь, на мой взгляд, потому, что сами ненавидят геев. Эти люди ухватились за самый хлипкой, за самый абсурдный, самый нелепый аргумент, который позволил им оправдать убийцу гея. Да, я так считаю.

Сам упал! Твою ж мать! Как так-то?!

На мой взгляд, Бережной был оправдан только лишь потому, что вынесшие оправдательный приговор присяжные — гомофобы. Как и очень многие люди в моей стране. К моему большому стыду и сожалению.

Знаете, я бываю на Курском вокзале.

Вдруг представилось: иду я по этому самому вокзалу — стройная женщина с упругой задницей и красивой грудью. Иду одна. И вдруг ко мне цепляется урод и обзывает меня шлюхой. Ну, просто потому, что он пьян, а я женщина, которая идёт одна.

Урод не просто ко мне цепляется, а кидается на меня с кулаками, и в его кармане — большой кухонный нож. Именно такой был у убийцы Романа Едалова.

Прежде чем, подобно присяжным, оправдывать убийцу Романа просто потому, что он — не такой как вы, поставьте себя на его место, как это взяла и сделала я.

Пьяный, агрессивный урод с ножом в кармане, который ищет, к кому бы прицепиться.

Вы можете быть натуралом. Вы можете быть женщиной и даже необязательно стройной. Вы можете просто мимолётно напомнить ему его бывшую. Вы можете быть ребёнком, который похож на мальчишку, с которым урод подрался ещё в 7 классе.

И всё: вы — в опасности. Просто потому, что вы — человек.

Мне очень жаль Романа, жаль его маму и друга Евгения.

Мы все — люди. Давайте ими и оставаться.

У присяжных, оправдавших убийцу, к сожалению, не получилось.

Источник: Лена Миро

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