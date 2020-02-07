Мнение: «Там зарплата 300, коммуналка 400». Что поражает ирландку после переезда в Москву



Анастасия Яхонт — девушка, которая переехала в Россию из Ирландии по любви. У нее очень интересная судьба: родилась в Литве, прожила долгие годы в Ирландии, затем переехала в Минск, и пока конечная остановка — Москва. Тут её ждал будущий муж, несколько серьезных разочарований и успех в своем деле. Это вторая часть интервью с Настей (первая здесь).

Прежде чем окончательно остановиться в России, девушке пришлось столкнуться со многими сложностями, в том числе с непониманием среди окружающих, и в первую очередь, земляков.

Отношение литовцев к русским

Вы знаете, проблема литовского национализма очень острая. Литовцы считают, что они много лет были в рабстве у России, они такие мощные, всю Россию кормили, как Латвия, своими шпротами, янтарём… А Россия такая неблагодарная. Особенно в истинно-литовских городах, которые в Западной Литве, там по-русски вообще не говорят. Если постараться, можно найти кого-то из старшего поколения, кто еще говорит. А наши ровесники и сами уже научены, что русский это плохо, Россия — это агрессия.

Я знаю, что Латвия, например, так или иначе переживает по поводу закрытия заводов, потому что в основном их шпроты шли на Россию, тут же был большой сбыт: на Новый год как же без бутербродиков. И все, когда санкции, когда в Россию перестали завозить эти шпроты, в России пооткрывали свои заводы, и зачем им, собственно, Латвия. Та же Юрмала. Сейчас это скучный город. А раньше! Там такие аквапарки были, такой курортный город был, похлеще, чем Сочи. Вообще было сумасшедше красиво. КВН ушел, Новая волна ушла, Юрмалы больше нет. Они потеряли огромный курортный город. Это как тот же Крым закрыть. У меня знакомые, кто жил в Юрмале, они сейчас в Англии.

В Литве никто не хочет оставаться, там делать нечего. А как там жить если, у тебя зарплата 300 евро, а коммуналка за квартиру 400. Как ты будешь жить? Это невозможно, там такие долги на квартиры… У меня лучшая подруга сейчас живет в Вильнюсе, она говорит: “Если бы мы снимали квартиру, я не знаю, как бы мы выживали”. То есть очень тяжело, особенно если ты получаешь минимально, там жить невозможно. Естественно, как бы ты хочешь получать 300 евро, или ты хочешь уехать в Ирландию, и получать полторы тысячи.

Остаться без России — это счастье

Да, конечно. Они считают, что раньше было рабство. Особенно бывший президент Литвы, она прям люто ненавидела Россию, всей душой. Лучше Европа, лучше нищета, чем Россия. В Литве есть русский город, там атомная станция стояла, как в Чернобыле. Когда Литва вступила в Евросоюз, эту станцию закрыли. И все, город умер. Все, кто мог, оттуда уехали. Город был на 50 000 жителей, сейчас там тысяч 5 живет. Там по-прежнему живут русские, говорят по-русски, но сейчас вместо 8-ми школ, 2 наверное осталось. Город погибает. И плюс купол ненависти от литовцев, что “у нас в стране есть эта гниль”, как они часто называют русских. Я помню в интернете читала, что они хотят город забором обнести. Несмотря на то, что там люди живут.

Фото instagram @nochnajaskazka

Любовь к России, несмотря ни на что

Я всегда тянулась к русским. Я никогда не думала, что я выйду замуж за ирландца. Я никогда не хотела. Все парни в Ирландии у меня были только русскими. Либо прибалты, либо русские (за одним исключением). Я тянулась к этому, мне было это интересно.

Фото instagram @nochnajaskazka

Мужчины в России и Ирландии

Я встречалась с ирландцем. Это отвратительно. Я не говорю, что все такие. Есть стереотип — рыжие, зеленоглазые… Так вот эта картинка. Таких очень-очень мало. В основном они грубые, большинство из них. Особенно чем старше они становятся, тем грубее. Они не привыкли к тому, чтоб за ними ухаживали, потому что ирландские женщины не готовят дома в основном. Они покупают полуфабрикаты, либо они питаются в кафе, в ресторанах, в пабах. Для них норма пойти в 10 вечера в паб с маленькими детьми кушать. Я помню, когда ко мне приходили друзья, и мама что-то готовила, они такие — это что, домашняя еда? Это что, борщ, суп? Я не буду это есть, не-не-не. У нас ирландцы вообще, когда приходили в гости, смотрели на нашу еду, как на что-то страшное. Мы делали шашлыки на заднем дворе вместе, а нам говорили — а можно мы сосиски лучше пожарим. А когда я встречалась с ирландцем, это был сильный контраст менталитетов. У них не принято ухаживать. Ты либо с ним, и тебя все устраивает, либо нет. То есть тебя никто насильно не держит. Я не говорю, что все такие, мне просто такие попадались. Не стараются ради отношений. А есть такие, что тоже романтичные, подарки дарят. Зависит от воспитания.

Большинство русских мужчин, они такие, как каменная стена, у него там свои перспективы, он постоянно в движении, он хочет добиваться, он работает. Ирландцы не такие. Они очень спокойные. Им не надо нестись. Он придет этой работы, сядет, выпьет банку пива. Или на выходных он пойдет в гольф поиграет. Гольф для них — это вообще религия какая-то.

А русские парни они, наоборот, такие прям — вот тебе цветочки, вот тебе подарочек, давай я для тебя что-нибудь сделаю. Мне кажется, русские парни они более живые. Они больше стремятся к тому, чтобы развивать ваши отношения.

Женщины в России и в Ирландии

Большинство ирландских женщин, которых я знаю, они в основном ленивые, ничего не хотят, для них главное — карьера. У них нет понимания семьи. Вот они живут вместе, все. Как партнеры. Вот у нас есть какие-то хобби, вместе что-то делаем, ходим в кино, еще что-то. А они просто вместе живут, занимают одну площадь. Да, они могут куда-то выйти вечером, в ресторан пообщаться, но такого чтоб на постоянной основе в кино ходить, еще как-то время проводить, у них нет. Мы вместе все делаем, потому что пара, а они просто партнеры. У них наоборот личное пространство, личное время, и чем его больше, тем лучше. Мне нравится все-таки больше формат семьи. Я видела такие отношения, я видела, как у меня сестра живет с ирландцем, все по-другому.



Ирландская свадьба, это…

Я была на ирландской свадьбе… Это конечно даже рядом не стояло с тем, что в России. Ирландские праздники — это весело, но не свадьба. Свадьба, это отдельная история, потому что как у нас принято — выкуп, регистрация, ЗАГС, красота вся, ресторан. Я просто расскажу на опыте, я была на одной свадьбе, уж не знаю, как остальные… Обычное свадебное платье, там никаких рюшей, красоты. Просто обычная ночнушка, фата. Нет никаких выкупов, никаких “утро невесты”. Они особо об этом не заморачиваются, потому что свадебное платье, нормальное, купленное в бутике, начинается от 3 тыс евро. И потом все едут в отель, в котором снят ресторан, и все платят за себя — каждый отдельно. Плюс ты даришь еще подарок — как минимум 100, 200 евро, в зависимости от родства. Деньги, плюс ты еще что-то должен подарить — какую-то утварь домашнюю или что-то такое. И потом, после того, как все поужинали, потанцевали, все мирно расходятся по номерам гостиницы, или уезжают домой. Вот и весь праздник. Скучно.

Уход за собой: разница менталитетов

Здесь ты идешь на маникюр, тебе это делают красиво, гель-лак, качественно. У меня мама ходит в салон, там работают китайцы, которые за 20 евро обрежут тебе кутикулы. Это очень дорого. Либо акриловые ногти. Которые воняют. За 80 евро, это очень дорого. Если ты попадешь к русским, которые это делают, может быть тебе повезет.

Но там с этим все очень плохо. Не развито, не интересно.

Там нет культуры ухода за собой. Безусловно, есть какие-то стилисты, парикмахерские. Это очень дорого. Волосы покрасить — от 80 до 160 евро. Естественно, человек, который получает 1500 евро, 400 отдает за дом, еще 400 за еду, у него просто денег не будет на это.

В Ирландии культ автозагара. Вы не поверите, но можно зайти в любой магазин одежды или белья, и там будут целые полки тюбиков автозагара. Это просто настоящий бум. И чем оранжевей ты будешь, тем лучше. И солярий, это очень популярно. В каждом городе, в каждом захолустье есть солярий. Чем ты эффектней, чем ярче, тем больше на тебя обращают внимание. Благо, еще не добрались нарощенные ресницы.

Еще немного об ирландках

Еще у ирландских женщин комплексов нет абсолютно. Может идти девушка молодая, на лицо ей лет 20, а на тело она такая большая, очень большая женщина, и она может быть одета в леггинсы, в топик, на шпильках. Если учесть, что ирландцы очень любят фастфуд, таких очень много. Если ты видишь очень красивую рыжеволосую девушку, это не ирландка, это смесь. Чистых ирландцев красивых очень мало. У них очень популярна смесь близкой крови. Они считают, что это охраняет кровь семьи, а на деле большой процент детей рождается с синдромом дауна. Для них двоюродная сестра — это уже кузина. Уже можно жениться. С родными уже не так часто, как с двоюродными. С родными нормально жениться где-то в отдаленных уголках страны. Это не запрещено.

Сексуальное образование в России и Ирландии

В Ирландии с этим все очень плохо. Прям ужасно, потому что Ирландия — католическая страна, там несколько лет назад вообще запрещали презервативы к продаже. Как можно больше детей, тем счастливей семья. То есть там… Туда лучше вообще не лезть. Я пыталась как-то с одноклассником разговаривать на тему секса… Если ты не хочешь учиться в институте, самый верный способ — в девятом классе пойти нарожать детей. Чем больше детей, тем больше тебе будут платить. Всё. Этим пользуются очень многие. У нас после 9 класса, наверное, половина девочек ушла. Ну чтобы вы понимали, у нас было 5 классов параллельных, и вот половина девочек просто ушли. За детьми. Поэтому в Ирландии с секс-образованием, мне кажется, всё намного хуже, чем в России.

Источник: Открытая Россия

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет