Баскетбол. «Химки» прервали серию поражений в Евролиге, обыграв «Црвену Звезду»

Баскетбол. «Химки» прервали серию поражений в Евролиге, обыграв «Црвену Звезду»

07.02.2020, 22:06, Новости дня

В матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" на площадке "Арены-Мытищи" обыграли сербскую "Црвену Звезду" со счетом 78:72 (28:18, 20:18, 16:15, 14:21).

У победителей встречи самыми результативными стали Алексей Швед (22 очка), Юнас Йеребко (19) и Девин Букер (13), а в составе сербской команды больше всех набрали Кевин Пунтер и Владимир Штимац – 20 и 10 очков соответственно.

"Химки" прервали серию из трех поражений в Евролиге и с 10 победами в 24 играх занимают 11-е место в турнирной таблице, а "Црвена Звезда", потерпевшая 14-е поражение в турнире, расположилась строчкой выше.

В следующем матче Евролиги химчане в четверг, 20 февраля, на выезде сыграют с итальянской командой "Олимпия Милан".

Источник: Вести



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