Площадь перед посольством России в Праге переименуют в честь Немцова

Площадь, на которой расположено российское посольство в Праге, назовут в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом 7 февраля сообщило издание Aktuálně.
Топонимическая комиссия чешской столицы не выдвинула возражений против переименования площади, которая сейчас называется Под Каштанами.
Официальное предложение об изменении названия должен выдвинуть мэр Праги Павел Гржиб. Он предположил, что голосование в муниципалитете состоится 24 февраля, а символическая церемония пройдет 27 февраля – в пятую годовщину гибели Немцова.
Гржиб заявил, что пригласит в Прагу дочь политика Жанну.
Оппозиционного политика Немцова застрелили возле Кремля в Москве 27 февраля 2015 года.
В честь Немцова названа площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне, сквер напротив посольства России в Вильнюсе и сквер недалеко от российской дипмиссии в Киеве.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Компания Renault в 2019 году увеличила продажи в РФ на 6% / 18 января
- Российский «Новичок». Предполагаемый отравитель болгарского бизнесмена попал на видео камер наблюдения / 20 января
- Вести — «по стандартам НАТО» — на Украине возобновились облавы на призывников / 5 декабря
- Россия обещала всегда помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции / 12 января
- Полицейские в Петербурге нашли пропавшего вместе с няней ребенка / 7 января
- Общество: Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе / 6 января
- Арахамия: Почему самая лучшая земля принадлежит ментам, прокурорам, сбушникам, губернаторам? / 8 февраля
- Московский суд заочно арестовал участника акции 27 июля / 3 декабря