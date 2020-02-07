Состояние двух пострадавших в крушении вертолета остается тяжелым

Состояние двух пострадавших в крушении вертолета остается тяжелым

07.02.2020, 22:06, Новости дня

Состояние обоих пострадавших при крушении вертолета в Татарстане стабилизировалось, но остается тяжелым.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал представитель Минздрава республики, сообщив, что один из пациентов был переведен в Казань в реанимацию республиканской клинической больницы.

В Следственном комитете РФ сообщили, что причинами катастрофы вертолета Bell 407, который 7 февраля 2020 года упал на лед реки Кама в шести километрах от берега, возле города Лаишево, могут быть неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность, а также ошибка пилотирования.

Как сообщает ТАСС, в СКР рассказали, что в момент крушения на борту винтокрылой машины было три человека — пилот, депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия" Айрат Хайрулин и его спутник. В результате удара парламентария зажало в кабине, и он погиб на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Источник: Вести



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