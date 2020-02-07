Российскую певицу пригласили выступить на вручении «Оскара»

Российскую певицу пригласили выступить на вручении «Оскара»

07.02.2020, 22:05, Новости дня

Озвучившая главную героиню мультфильма «Холодное сердце-2» российская джазовая певица Анна Бутурлина выступит на церемонии вручения премии «Оскар» с музыкальной композицией, сообщила пресс-служба The Walt Disney Company.

«В рамках церемонии вручения премии «Оскар» на сцене театра Dolby российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из анимационного фильма Disney «Холодное сердце-2», представит песню Into the Unknown («Вновь за горизонт») вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран: Maria Lucia (Дания), Willemun Verkaik (Германия), Takako Matsu (Япония), Carmen Sarahi (Мексика), Lisa Stokke (Норвегия), Kasia Laska (Польша), Gisela (Испания), Gam Wichayanee (Таиланд)», – приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что композиция Into the unknown номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».

Напомним, мультфильм Disney «Холодное сердце-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории мирового кинематографа.



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