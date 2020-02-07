Apple запатентовала технологию Touch ID для Apple Watch

Компания Apple обрадовала своих поклонников новым патентом для смарт-часов Apple Watch. Бренд запатентовал технологию Touch ID для колесика гаджета, которая позволит получать доступ к устройству через отпечаток пальца.

Впервые патент был подан еще в 2018 году, но огласке он получил только сейчас. Сегодня собственники Apple Watch имеют лишь два способа разблокировать устройство: ввести Пин-код и снять блокировку со смартфона. Однако яблочный гигант планирует расширить функционал смарт-часов, добавив в него новую технологию Touch ID. В данный момент она доступна лишь на нескольких моделях iPhone, но в ближайшее время компания упростит жизнь и собственникам Apple Watch. Данная функция не только практична, но и позволяет с большей надежностью защитить устройство от взлома, поэтому touch ID пользуется большой популярностью у пользователей.

Разместят датчик на колесике смарт-часов. В данный момент нет подробной информации о разработке. Также неизвестно, когда обновленные Apple Watch поступят в продажу. Все же инсайдеры уверены, что Touch ID появится на смарт-часах уже к концу этого года.

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