Мнение: Кто не успел, тот и сел

Вот знаете, есть такая категория людей – диванные эксперты. Им спешить некуда, особой внимательностью и умом они тоже не отличаются. Только и могут, что неспешно пролистывать новости и критиковать, плеваться желчью, нагнетать… Но корону самого, пожалуй, главного эксперта по ленивым информационным вбросам на этой неделе получает Ходорковский. И вот, почему.

Любитель почитать то, что пахнет нафталином, на днях опубликовал в своем твиттере новость про памятную доску, установленную в честь строителей ГУЛАГа у входа в колонию №31 в Республике Коми летом 2016 года и демонтированную немногим позже. То есть, событие произошло ЧЕТЫРЕ года назад. Еще бы из «Огонька» конца девяностых вырезку запостил.

Очередная лужа встала мертвяком на пути Ходорковского к Интернетам недавеча как вчера. Дохлые пташки на еле порхающих своих крылышках донесли до деда «молнию»: якобы жители Симферополя будут наслаждаться горячей водой из крана только по выходным, а холодной – по будничным утрам и вечерам. И, конечно же, наш слоу-мастер не удосужился провести хотя бы минимальный факт-чекинг и тут же запустил байку в свой твиттер (чем и вызвал некоторое недопонимание тех, кто уже прочитал и изучил опровержение).

Конечно же, крымские власти отказались от идеи с ограничениями подачи воды, только вот наш убежденный «никомуневерец» только и умеет, что рубить с плеча серьезные заявления. А зачем проверять?! Всё равно, думает он, народ съест и пойдет дальше поклоняться алтарю ненависти к власти российской. Ну-ну.

Вот и получается, что главный наш «болящий за родину» всем своим либерастским сердцем совсем за этой родиной не следит и, более того, своими впрысками сознания источает к каждому из ее жителей глубочайшее безразличие.

Дядь Миш, ну оставьте вы уже свои попытки влезть в повестку – за вас этим займутся нужные люди, уж поверьте. Поезд-то ушел – зачем догонять? Ищите лучше другую повозку.

Источник: Достало

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