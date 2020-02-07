РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год. Скидок не будет

Россия в 2020 году продолжит поставлять газ в Белоруссию на условиях 2019 года. Об этом сказал замруководителя администрации президента Дмитрий Козак после российско-белорусских переговоров в Сочи.

Как отмечает «Интерфакс», в 2019 году РФ поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эту стоимость продлили только на первые два месяца 2020 года.

Ранее Белоруссия просила Россию о скидках на нефть. «Если это делать, то нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», — сказал Козак.

7 февраля в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам Козака, президенты «договорились продолжить консультации на уровне правительств, на уровне министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции, укрепления этой интеграции».

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