РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год. Скидок не будет

РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год. Скидок не будет

07.02.2020, 21:57, Новости дня

Россия в 2020 году продолжит поставлять газ в Белоруссию на условиях 2019 года. Об этом сказал замруководителя администрации президента Дмитрий Козак после российско-белорусских переговоров в Сочи.

Как отмечает «Интерфакс», в 2019 году РФ поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эту стоимость продлили только на первые два месяца 2020 года.

Ранее Белоруссия просила Россию о скидках на нефть. «Если это делать, то нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», — сказал Козак.

7 февраля в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам Козака, президенты «договорились продолжить консультации на уровне правительств, на уровне министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции, укрепления этой интеграции».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика